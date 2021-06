Le sud-ouest du Québec se prépare pour sa première vraie canicule de la saison

La très grande majorité du sud-ouest de la province devrait, à partir de dimanche, vivre sa première canicule de la saison.

Jusqu’à mardi inclusivement, des températures au-dessus des 30 degrés Celsius sont attendues et le facteur humidex pourrait offrir des ressentis allant jusqu’à 40.

Environnement Canada a émis samedi matin des bulletins météorologiques spéciaux pour les régions allant du Pontiac jusqu'au sud du Témiscamingue, ainsi que dans la région de Drummondville et des Bois-Francs.

«Une masse d’air chaud et humide fera son entrée sur le Québec au cours de la fin de semaine. De dimanche à mardi, les températures maximales atteindront ou dépasseront 30 degrés Celsius et les valeurs d’humidex pourraient atteindre 40. De plus, les nuits seront chaudes avec des minimums près de 20 degrés Celsius», peut-on lire dans ce bulletin.

La première canicule de 2021 s’est déroulée à Saint-Anicet, dans l’ouest de la Montérégie, du 19 au 21 mai.

Plusieurs villes et arrondissements montréalais ont prévu des jeux d’eaux pour rafraîchir leurs résidents lors de ces journées chaudes.

