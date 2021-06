Ostertag: le parfait vin de jardin!

On annonce la première canicule de l’année. Rien de mieux pour se rafraîchir que de siroter, bien assis dans son jardin, cette petite merveille de riesling vinifié par la famille Ostertag.

C’est qu’il faut savoir que le domaine fait environ 14 hectares répartis sur... plus de 80 parcelles différentes ! Autant de petits jardins cultivés en bio et biodynamie depuis 1997. Ici, les raisins proviennent d’une parcelle de 2,5 hectares dont les vignes ont une moyenne d’âge de 30 ans. Levure indigène. Pas de filtration. Vinifié et élevé sur lies en cuve inox afin de conserver un maximum de « pureté », le riesling étant le cépage champion pour faire ressortir les nuances du «terroir».

Nez fin et élégant aux tonalités de lavande, de mandarine, de zeste de lime et d’iode. La bouche est énergique, droite et juteuse à la fois. Le vin gagne en amplitude et offre une finale soutenue évoquant le melon et l’abricot. C’est parfaitement sec malgré les quelques grammes de sucre résiduel affichés, l’acidité venant équilibrer l’ensemble avec brio. À l’apéro, bien frais, ou pour accompagner poissons, mets asiatiques, sushis.

Domaine Ostertag Riesling les jardins 2018, Alsace, France 31,25 $ - Code SAQ 11459984 – 13 % - 5,4 g/L - Biologique