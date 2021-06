Protection de la rivière Péribonka: Québec solidaire dénonce l’inaction du gouvernement

Québec solidaire revient à la charge et demande au gouvernement Legault d’imposer un moratoire sur les coupes forestières dans le secteur de la rivière Péribonka, au Lac-Saint-Jean, et d’autoriser le projet d’aire protégée réclamé depuis des années par des citoyens.

Dans un communiqué publié samedi, Québec solidaire (QS) a dénoncé «l'inaction du gouvernement et la mauvaise foi du ministre des Forêts dans le dossier des aires protégées».

Le parti a indiqué qu’il talonnait «depuis plusieurs mois» le gouvernement au sujet de ce projet.

Plus récemment, la députée de QS responsable du dossier des forêts, de la faune et des parcs, Émilise Lessard-Therrien, s'est rendue au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour rencontrer les citoyens impliqués dans le dossier.

«Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont en action pour protéger le panorama et la biodiversité de la rivière et réclamer cette aire protégée. Il n'y a aucune raison valable de ne pas leur accorder, même le ministère de l'Environnement l'a autorisé», a-t-elle indiqué.

«Nous demandons l'instauration d'une aire protégée autour du couloir visuel de la magnifique rivière Péribonka, et nous appelons les électeurs de la région à congédier le gouvernement Legault aux prochaines élections si des coupes forestières ont lieu d'ici là», a pour sa part déclaré Lise Garon, membre du comité de coordination de l'association de Québec solidaire Lac-Saint-Jean.

Le CSRP réitère sa demande

Depuis plus de 10 ans, le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka (CSRP) défend un projet d'aire protégée situé sur le couloir de la rivière entre le lac Tchitogama et les fourches de la Manouane.

«Alors que ce territoire présentait tous les critères de qualité pour la création d'une aire protégée d'exception, le gouvernement a décidé de protéger, un peu plus au sud, une zone couverte de marécages qui est traversée de part en part par une ligne de transport d'énergie et qui est contiguë à un ancien site d'enfouissement. C'est mépriser le travail bénévole des citoyens qui réclament depuis plus d'une décennie la protection de ce territoire ayant une grande valeur écologique», a déclaré Thérèse Gagnon du CSRP.

Le CSRP réitère sa demande au premier ministre du Québec, François Legault, pour qu'il décrète un moratoire sur les coupes forestières dans le territoire du projet d'aire protégée de la rivière Péribonka, «qui est mis en péril en raison des coupes forestières qui y sont prévues dès cet été», a précisé Mme Gagnon.