Un deuxième accident en moins de 24 heures à Boucherville fait trois blessés supplémentaires

Une collision entre deux véhicules à Boucherville, la deuxième à survenir sur la même route en moins de 24 h, a fait trois blessés dans la nuit de vendredi à samedi.

L’accident est survenu vers 1 h à l’angle de la route 132 et de la rue de Montbrun. Deux véhicules qui circulaient en sens inverse ont fait une collision frontale, l’un ayant à son bord un homme et une femme de 34 ans, et le deuxième ayant une femme de 33 ans.

Cette dernière a été transportée en centre hospitalier, où l’on ne craindrait pas pour sa vie.

Un premier accident dans le secteur s’est déroulé vers 19 h, au kilomètre 98 sur la voie gauche de l’autoroute, où trois véhicules sont entrés en collision.

La rue Montbrun et l’autoroute 132 sont ouvertes à la circulation.