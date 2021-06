Un homme lance son bébé aux policiers qui le pourchassent

Une dangereuse poursuite policière a pris fin de façon étrange à West Palm Beach, en Floride.

Le 26 mai dernier, John James III a été poursuivi par les policiers pendant plus de 40 minutes, mettant en danger de nombreux automobilistes. À un moment, le suspect a même percuté une voiture de police avant de continuer à tenter de s'enfuir.

Éventuellement, les policiers ont réussi à bloquer le véhicule. L’homme a alors pris la fuite à pied, avec un bébé de deux mois dans ses bras. Voyant qu’il se faisait rattraper, le suspect a lancé le poupon à l’un des agents qui le poursuivaient.

«Ce n’était pas un petit lancer. Il s’est tourné et a propulsé le bébé sur une distance de près de 6 pieds», a affirmé l’agent Jacob Curby.

Les policiers ont ensuite réussi à l’intercepter et, non sans peine, à l’arrêter. Selon les témoignages des agents impliqués dans la poursuite, le suspect sentait l’alcool et se débattait alors que ceux-ci tentaient de lui passer les menottes.

D'après l’agent Curby, le fait que le bébé s’en soit sorti sans blessures est un véritable miracle.

Quant au suspect, ce dernier fait face à divers chefs d’accusation, dont maltraitance d’enfant et voie de fait contre un policier.