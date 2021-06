Une cagnotte record du Lotto-Max à remporter

Avec seulement 8 lots d’un 1 million $ remportés hier, la cagnotte du tirage Lotto-Max de mardi s’élèvera à 117 millions $, soit un gros lot de 70 millions $ et 47 lots de 1 million $.

Il s’agit de la plus grosse cagnotte jamais offerte dans l’histoire de Loto-Québec, et même de la loterie au Canada. La dernière cagnotte record du Lotto Max, en octobre 2018, totalisait 116 millions de dollars, soit un gros lot de 60 millions $ et 56 Maxmillions.

« C’est la 7e fois que le gros lot du Lotto Max se rend à son maximum, soit 70 millions $, depuis que cette loterie a été bonifiée en mai 2019. D’ailleurs, les Québécois ont été chanceux, puisque sur les six gros lots de 70 millions $ gagnés en 2020, deux ont été remportés au Québec », a mentionné Isabelle Jean, présidente des opérations — Loteries, par voie de communiqué samedi.

Le gros lot de départ de Lotto-Max est de 10 millions $. S’il n’est pas gagné, il augmente à chaque tirage jusqu’au gros lot maximal de 70 millions $. Plus de 2 820 millions $ en lots de cette loterie ont été remportés au Québec.

Les tirages ont lieu sur une base bihebdomadaire, le mardi et le vendredi.