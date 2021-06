Des plaques d’égout qui racontent l’histoire

La Ville de Montréal a dévoilé officiellement ses nouvelles plaques d'aqueduc et d'égout, dimanche.

L’objectif de la revitalisation des plaques est de mettre en valeur le patrimoine montréalais. Sur ces dernières, on y retrouve donc les armoiries de la ville, le lys, la rose, le chardon et le trèfle. Des symboles qui évoquent respectivement la France, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, les principales terres d'origine des Montréalais.

En son centre, l’artiste Luc Melanson y a aussi placé un pin blanc, qui incarne la présence autochtone ancestrale sur le territoire.

«Montréal se distinguera par un visuel original et transformera un objet utilitaire et commun en une signature montréalaise», a déclaré le vice-président du comité exécutif et responsable de l'eau ainsi que des infrastructures du réseau routier, Sylvain Ouellet.

Les plaques ont fait leur apparition sur le territoire montréalais en 2020 et reposent notamment sur la rue Peel, sur la place Jacques-Cartier, près de la rue Saint-Paul et dans les nouvelles rues du campus MIL, dans le quartier Outremont.

«Cette initiative apporte un élément d'attraction supplémentaire à notre ville et un véritable atout territorial et historique», a souligné la vice-présidente du développement de la destination et des affaires publiques de Tourisme Montréal, Manuela Goya.

Les nouvelles plaques se substitueront progressivement aux plaques actuelles dans les prochaines années.