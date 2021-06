Et si le facteur ou la factrice aidait au maintien à domicile....

Je suis un fier facteur depuis 26 ans et la passion pour mon travail y est toujours aussi grande. Au-delà de mes tâches de livraison, j’ai la chance de croiser beaucoup de gens et pouvoir déceler des anomalies chez ces derniers.

Une porte laissé ouverte chez madame B partie trop rapidement le matin avec les enfants. Une odeur de brûlé chez monsieur V qui s’est endormi laissant une casserole sur son poêle allumé ou le courrier de madame C accumulé depuis 3 jours car elle a fait une vilaine chute et ne peut bouger. Ce ne sont que des exemples où les facteurs et factrices interviennent naturellement et de façons informelles.

Vigilance

L’actuelle crise, avec son lot de malheurs, aura au moins permis de mettre le doigt sur certains enjeux longtemps balayés sous le tapis. Un de ces manquements est la stratégie pour le maintien à domiciles de nos ainés et personnes vulnérables. Il va de soi, que de plus en plus de personnes voudront demeurer chez-soi le plus longtemps possible avant d’étudier la possibilité de s’implanter en CPA ou CHSLD. Une tendance déjà observée avant la pandémie et qui ne fera que croître dans le futur. Force est d’admettre qu’on doit avoir des structures et mécanismes pour s’assurer de la protection et de la vigilance de ces gens. On ne peut plus se contenter de la structure actuelle qui subit déjà une pression avec un personnel de grande qualité. Des services de premières lignes peuvent aider ce personnel.

Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a tablé il y a déjà quelques années l’idée d’un programme de vigilance par les facteurs et factrices. Ce concept existe déjà dans quelques systèmes postaux dans le monde sous différentes formes. Le facteur peut, par exemple, recevoir une liste de gens fournie par le CLSC local. Lors de son parcours quotidien il pourrait prendre contact, et sous formes de questions préétablies, serait en mesure de faire rapport via son appareil de balayage des colis. Le rapport de la visite pourrait être transmise directement aux intervenants et aussi aux proches de la personne. Évidemment, loin de nous la prétention d’agir en intervenants spécialisés, nous pourrions agir comme sentinelles pour ces derniers.

Je peux très bien m’imaginer une visite « bonjour madame G, ça va bien aujourd’hui? Vous avez bien mangé il ne vous manque rien? Vous avez vos médicaments et vous les prenez? Est-ce que quelque chose est brisé à la maison qui vous inquiète? Je suis content de vous voir et que ça va bien, passez une belle journée, à demain »

Du coup, je transmets ces infos aux intervenants spécialistes afin qu’ils puissent voir si un drapeau est levé et s’ils doivent intervenir.

Nous voulons participer

Mes milliers de facteurs et factrices, voulons participer à une relance post-covid plus juste et équitable. Le politique doit en faire plus pour nos ainés et vulnérables. Les dirigeants de Postes Canada doivent s’assoir avec différents intervenants qui appuient notre vision et qu’ils mettent rapidement en place ce projet qui ne tient que de la logique. Je fais un métier qui est unique car seulement les facteurs et factrices parcourent l’entièreté des domiciles au pays de façon quotidienne et qui tissent des liens étroits avec leurs clients et aident souvent à briser la solitude de certains.

Je vous invite à communiquer avec votre député ou députée fédéral afin que les politiciens demandent des comptes à Postes Canada. Nous voulons réinventer Postes Canada et ça passe entre autres par un programme de vigilance.