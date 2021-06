La frénésie du CH profite aux boutiques sportives

Les récents succès du Canadien de Montréal en séries éliminatoires de la Coupe Stanley profitent aux boutiques sportives, les partisans étant de plus en plus nombreux à se procurer des objets à l’effigie du Tricolore.

«Il y a vraiment un engouement qui commence pour le Canadien. La saison a fini en nous laissant un peu sur notre faim. En série, ça va super bien, le monde est encouragé», a raconté Marcel Léo, propriétaire de la boutique Pulsion, à Québec.

Il ne restait d’ailleurs plus qu’un seul petit drapeau pour fixer sur une voiture en magasin, mais M. Léo attend une livraison prochainement pour renflouer les stocks face à la demande.

Venue magasiner avec ses enfants, une cliente s'est réjouie des performances du CH, qui a signé un cinquième gain consécutif vendredi soir.

«Je ne suis pas une experte en hockey, mais je sais que Toronto était favorisé et [le Canadien] s’est rendu au septième match. On est surpris, on est content et on espère qu’ils vont poursuivre. On le leur souhaite. Ça fait du bien au moral», a indiqué la cliente.

Mêlés aux succès du Canadien, le déconfinement et l’arrivée du beau temps sont les autres ingrédients du bonheur des consommateurs qui retrouvent peu à peu leurs activités.