La sexualité des aînés: parlons-en!

Comme si une vie sexuelle se définissait selon un âge, un genre, une orientation... Bien sûr que non ! Mais, malgré la présence de diverses campagnes de sensibilisation et de diffusion de bonnes informations, la croyance que la sexualité a une date de péremption est encore bien tenace.

Que faire pour que soient entendues les réalités de toutes ces personnes ?

Les écouter, les légitimer ! Et s’unir dans un mouvement pour que soient bien accueillis le vécu de chaque personne, sa sexualité et que cette merveilleuse vie puisse s’exprimer librement et sécuritairement.

Quiz Question #1 L’âgisme se dit du fait d’avoir des préjugés, des comportements, des attitudes ou des paroles discriminatoires envers des personnes (ou des groupes de personnes) selon leur âge : VRAI FAUX Vrai

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’âgisme peut prendre de nombreuses formes, notamment des comportements fondés sur des préjugés, des pratiques discriminatoires ou des politiques et des pratiques institutionnelles tendant à perpétuer ces croyances Question #2 Des études montrent que la santé et la longévité peuvent être influencées à la baisse lorsque des pensées/attitudes négatives sont nourries à l’égard du vieillissement : VRAI FAUX Vrai

Selon l’OMS, l’âgisme peut provoquer un stress cardiovasculaire, réduire le sentiment d’auto-efficacité et réduire la productivité (…) Des études scientifiques montrent que les personnes âgées ayant des attitudes négatives vis-à-vis du vieillissement pourraient vivre 7,5 ans de moins que celles ayant des attitudes positives. Source : Vieillissement et qualité de la vie, OMS, 2021 Question #3 La sexualité est présente jusqu’à la toute fin de la vie : VRAI FAUX Vrai

Je vous invite à voir le documentaire L’érotisme et le vieil âge, du réalisateur Fernand Dansereau, 2017. Question #4 Plus de la moitié des personnes âgées de 60 à 69 ans et environ un quart des personnes de plus de 70 ans sont toujours actives sexuellement : VRAI FAUX Vrai

Selon les données recueillies aux États-Unis et en Europe rapportées par Isabelle Wallach, anthropologue et professeur de sexologie, dans Pluriâges – vol. 4, numéro 1 – automne 2013 Question #5 Une personne au corps masculin a nécessairement besoin d’un médicament pour obtenir une érection après l’âge de 75 ans : VRAI FAUX FAUX

Le besoin en médication dépend de nombreux facteurs et même si l’âge peut en faire partie, sa « nécessité » d’utilisation n’est pas systématique rendu­­­ à un certain âge. Partagez votre résultat sur Facebook

Ressources pour les aîné.e.s :