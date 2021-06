Les professionnels et techniciens de la santé sont en grève lundi et mardi

Les 60 000 membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) feront deux journées de grève générale les 7 et 8 juin dans l'ensemble des régions du Québec.

Ils en profiteront pour dénoncer la «position intransigeante» du gouvernement Legault dans le cadre du renouvellement de leur convention collective, a fait savoir le syndicat.

Les professionnels, techniciennes et techniciens tiendront des piquets de grève devant les établissements du réseau de la santé et des services sociaux partout au Québec.

Le syndicat avait expliqué, au moment d’annoncer les journées de grève en mai, qu’il ne parvenait pas à s’entendre avec le gouvernement pour «mettre en place des mesures structurantes pour régler les problèmes de surcharge de travail ainsi que d'attraction et de rétention du personnel».

«Ce n'est pas seulement pour obtenir des conditions de travail décentes et la reconnaissance de l'expertise de nos membres que nous faisons cette grève, c'est aussi pour défendre des services publics de qualité pour l'ensemble de la population du Québec», avait indiqué le vice-président de l'APTS, Benoit Audet.

Les membres de l’APTS œuvrent principalement en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention.