Patrice Robitaille en cinq rôles

S’il y en a bien un dont le CV à la télé est garni, c’est Patrice Robitaille. L’acteur, qui cumule les contrats à vive allure, se plaît autant à jouer les machos que les hommes durs ou, du moins, ceux qui croient l’être. Avant de le voir jouer le père de Julianne Côté pour «De Pierre en fille», une fiction destinée à l'Extra de Tou.tv, on revient sur cinq de ses personnages à la télé qui ont fait de lui un visage très familier.

-Steve Chouinard, «Les Invincibles»

Avant ce projet aussi original que comique et dramatique, Patrice Robitaille avait foulé le plateau de diverses productions télé québécoises. Mais aucune ne lui avait encore donné la visibilité de la série «Les Invincibles». Au sein d’une bande de mecs immatures - formée de François Létourneau, Pierre-François Legendre et Rémi-Pierre Paquin - liés par un pacte (!), le comédien a prêté ses traits à un homme déstabilisé à plus d’un égard, dont par sa bisexualité qu’il tarde à accepter. Lui et les autres drôles de moineaux sont par contre forcés de faire face à leurs responsabilités.

-Samuel Sabatier, «Toute la vérité»

À quelques reprises au cours de sa carrière, le comédien a tenu à faire respecter la loi. Le temps de cette série judiciaire, il a enfilé sa toge d’avocat de la défense et est devenu Samuel Sabatier, en couple avec une procureure de la Couronne jouée par Hélène Florent. Or, saupoudrée de frictions, cette relation amoureuse ne pouvait être simple. Cela ne prend pas des années avant que les choses s’enveniment... Après avoir dû composer avec une détresse évidente, ce père d’un garçon, aux cheveux courts et rasé de frais, a été victime d’une mort tragique...

-Patrick, «Les beaux malaises»

Ami de Martin et amateur d’humour grivois, le personnage de Patrick est passé maître dans l’art de rendre les gens mal à l’aise devant les caméras de la comédie «Les beaux malaises». Installé à la table de Julie et Martin avec sa conjointe ou sur les abords d’un court de tennis, il ne rate pas une occasion de faire le macho, de parler de sexe et de vanter ses exploits, au grand dam de sa Véronique (Catherine Proulx-Lemay) ou du tennisman fantôme Jean-François (Martin Perizzolo). Mais au-delà de cet humour gras se cachent une sensibilité et un mal-être.

-Victor Lessard, «Victor Lessard»

À l’instar de bon nombre de vedettes de séries policières, le sergent-détective mis au monde par l’auteur Martin Michaud est un être tourmenté. Barbe fournie et regard sévère, Patrice Robitaille doit ici garder son calme et son sérieux, car il a affaire à des meurtres sordides, des histoires d’horreur complexes et troublantes. Quand vient le temps d’élucider un crime, Victor Lessard n’entend pas à rire. Avec ce personnage, l’acteur paraît plus imposant qu’à l’habitude et taillé pour intégrer les forces de l’ordre.

-Serge Paquette, «C’est comme ça que je t’aime»

De retour aux côtés de François Létourneau, Patrice Robitaille arbore la moustache, revêt un look qui sied bien aux années 1970 et plonge dans l’univers du crime. Alors que sa femme (jouée par Karine Gonthier-Hyndman) a besoin de sauter la clôture pour donner un nouveau souffle à sa vie, Serge Paquette - fier gérant d’un magasin - négocie tant bien que mal avec des événements qui entraînent son couple à la dérive et ses amis en plein chaos. Il veut montrer qu’il maîtrise la situation, mais c’est loin d’être facile...