Plus aucune zone rouge au Québec dès demain

Plusieurs changements de zones s’effectueront dans la province dès lundi. Parmi ces changements, toutes les zones rouges basculeront en zones orange.

C’est donc dire que les régions de Montréal et de Laval passeront au palier d’alerte inférieur, tout comme la MRC du Granit en Estrie, les MRC de Beauce-Sartigan, de L’Islet, de Montmagny et de Robert-Cliche en Chaudière-Appalaches et les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques au Bas-Saint-Laurent.

À compter de demain, les salles à manger des restaurants pourront donc ouvrir dans ces régions, avec un maximum de deux personnes par table provenant d’adresses différentes.

De plus, si rien ne change d'ici là, le 11 juin, les terrasses des bars pourront aussi ouvrir avec les mêmes conditions.

Des régions en zone jaune

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le Centre-du-Québec et les MRC de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et de Matane passeront quant à elles au jaune lundi.

Les rassemblements intérieurs seront permis, mais limités aux occupants de deux résidences privées.

Les funérailles pourront accueillir 50 personnes, et les lieux de culte, jusqu’à 250 personnes.

Du côté des restaurants, les occupants de deux résidences privées pourront être assis à la même table.

En zone jaune, les bars, brasseries, les tavernes et les casinos pourront ouvrir leurs portes, avec un maximum de 50% de la capacité d’accueil, et les occupants de seulement deux résidences privées par table.

Trois régions passeront au vert

Finalement, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine passeront en zone verte, le palier d’alerte comportant le moins de restrictions.

Les rassemblements privés intérieurs et extérieurs sont limités à un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou à tous les occupants de trois résidences.

Dans les restaurants, les bars, les brasseries, et les tavernes, un maximum de 10 personnes par table sera permis.

En zone verte, les élèves des écoles primaires et secondaires ne sont plus tenus de respecter les bulles classes.

Dans toutes les zones, il est cependant encore recommandé de maintenir une distanciation sociale, et le port du masque reste obligatoire dans les lieux intérieurs.