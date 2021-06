Rencontre au sommet

Le grand prix d’Angoulême Emmanuel Guibert (Le photographe, La guerre d’Alan, et plus récemment Le smartphone et le balayeur ainsi que le roman Mike) et Jacques Samson, enseignant à la retraite, auteur (Chris Ware, la bande dessinée réinventée) et médiateur de la bande dessinée entretiennent une amitié depuis de nombreuses années. Celle-çi fait l’objet d’un extraordinaire ouvrage intitulé Emmanuel Guibert, en bonne compagnie.

Bien qu’un océan les sépare, le lien qui unit les deux hommes est unique. Leurs conversations en témoignent avec éloquence. Car loin de la simple monographie d’usage ou de l’ouvrage d’entretiens, Emmanuel Guibert en bonne compagnie est un livre d’artiste atypique, hors norme. Composé de cinq segments (repères chronologiques et biographiques, présentation de dix amitiés de l’artiste, conversations, une analyse de Samson sur L’enfance d’Alan, un texte de Guibert sur la confection de pochettes d’albums de musique), le superbe objet – avec aux commandes le graphiste de renom Philippe Ghielmetti, rien de moins ! – fait la part belle au corpus de l’artiste polymorphe. Ces conversations sont à l’image de Guibert : sans demi-mesure, nullement passéistes, mais surtout, empreintes d’une fidélité rare.

Tel un grand vin, le projet passa un certain temps en gestation. « La genèse de ce livre a pu compter, en amont, sur des conversations à bâtons rompus menées avec Emmanuel Guibert au cours de flâneries répétées le long des berges de la Seine. Quelquefois, le Québécois que je suis s’est rendu exprès à Paris pour y tenir ces colloques particuliers. Le choix de marcher en sa compagnie était tout sauf banal et, dans les moments les mieux inspirés, les plus soutenus, la cadence de la déambulation faisait corps avec l’envie de converser et l’écoulement de la parole. Nous étions sous le charme et l’enivrement de nos causeries », raconte Samson en préface. « Au fil de ces rencontres, nous avons atteint une forme d’aisance, de confiance, de confidence même, sans lesquelles le projet d’un tel livre n’aurait pu voir le jour. Comme Emmanuel Guibert m’avait au départ confié ne pas avoir d’appétit pour un simple exercice de questions-réponses portant sur sa personne ou sur l’état de son travail, il fallait nous diriger autre part et concevoir quelque chose de différent. Sans surprise, les échanges retranscrits dans ce livre, menés en février 2014 et en mars 2018, ont finalement reposé sur la seule vertu de notre présence l’un à l’autre. Nous avons tiré le meilleur avantage du temps qui nous était à chaque fois imparti, en laissant les choses se mettre d’elles-mêmes en place et l’écriture prendre le relais de la parole... »

En cette ère de pandémie mondiale tristement flanquée de gestes barrières, de masques et de plexiglas qui tendent à nous protéger, mais surtout, à nous séparer, cette merveille d’orfèvrerie fait un bien fou. Guibert, incontestablement tourné vers l’autre, tant dans la création que dans la vie, braque même à un moment l’éclairage sur Samson, l’invitant à se confier à son tour. D’une grande émotion, ce passage témoigne de l’immense générosité, de l’élégance et de l’empathie qui caractérise son corpus. Dans lequel on souhaite d’ailleurs à nouveau se plonger au plus vite une fois la lecture de l’ouvrage terminée.

Cinq ans après leur jubilatoire Les premiers aviateurs paru aux éditions Pow Pow, le tandem Desharnais-Fontaine Rousseau reprend du service dans l’exploration de l’ingénierie humaine avec La conquête du cosmos. Flanqué d’une vingtaine de vignettes réaménagées selon les besoins et reposant sur d’hilarants dialogues dans un phrasé juvénile, genre, l’album démontre que l’homme est capable de s’élever dans les cieux tout en s’enlisant dans son abyssale stupidité. Une lecture où le rire côtoie habilement le désespoir, à l’instar de l’indémodable Les idées noires d’André Franquin. Un peu plus haut, un peu plus loin comme chantait un autre populaire duo.

De sang, de sueur, de boue et de furie, voilà de quoi est fait Wild Bill le second chapitre du premier diptyque de l’excellente saga du Far West du scénariste français Thierry Gloris et de l’illustrateur québécois Jacques Lamontagne. Si la conquête de l’Ouest est depuis des lustres un terreau fertile dans le 9e art européen, Wild West se démarque de par son approche anthropologique, mais aussi par le truchement du magistral trait de Lamontagne. La réussite de ce deuxième chapitre le confirme : Wild West est sans l’ombre d’un doute le digne héritier du mythologique Blueberry de Giraud et Charlier.

Le renouveau de la bande dessinée de genre au Québec repose sur la relève, qui lui insuffle une réjouissante tonicité. Pour son premier album, Yann Joseph apporte une étonnante pierre à l’édifice, évoquant tant dans le jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City, que les polars de Don Wilson, le trait jeté et vibrant de Bastien Vivès et l’univers singulièrement champ gauche de David Lynch. Paré d’aplats pastel, le récit met en scène un jeune étudiant de la côte ouest américaine, qui lors d’une fête, voit son chien se faire enlever par de patibulaires voyous. Un premier album rythmé, étonnant, qui présage un bel avenir.