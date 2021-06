LNH: les équipes américaines pourront traverser la frontière

La Ligue nationale de hockey (LNH) a obtenu l’autorisation du gouvernement du Canada pour la venue d’équipes américaines en sol canadien à compter de la troisième ronde des séries éliminatoires.

Le ministre de l’Immigration Marco Mendicino a confirmé avoir accordé une exemption en vertu de «l’intérêt national», dimanche, qui permettra la tenue de rencontres éliminatoires à Montréal ou à Winnipeg.

«À la suite d'un examen par les responsables de la santé publique à tous les niveaux du gouvernement, une exemption d'intérêt national a été approuvée, a déclaré le ministre dans un communiqué. Elle permettra de jouer les séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey au Canada et aux États-Unis, y compris les finales de la Coupe Stanley, si nécessaire.»

«Cette décision a été prise en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada, avec l'approbation des responsables provinciaux et municipaux de la santé publique, notamment au Manitoba, en Ontario et au Québec.»

La formation qui sera de passage au nord de la frontière devra malgré tout suivre un protocole semblable à celui qui avait été utilisé lors des séries éliminatoires 2020, à Edmonton et à Toronto. Ainsi, tous les joueurs et le personnel des équipes vivront dans une bulle comprenant leur hôtel et l’aréna, et ils n’auront pas le droit d’avoir de contact avec le public. Ils devront par ailleurs éviter strictement toutes les aires communes.

Toute sortie n’ayant aucun lien avec le hockey sera interdite. La formation canadienne qui se déplacera aux États-Unis sera également soumise à des règles semblables.

Tous les voyageurs devront se déplacer avec des moyens de transport privés et devront subir des tests de dépistage de la COVID-19 chaque jour. Le ministre Mendicino a toutefois ajouté une mise en garde: cette décision n’est pas définitive et pourrait changer advenant des changements à la situation épidémiologique.

«Nous continuons de surveiller la situation sanitaire de la COVID-19 des deux côtés de la frontière, de très près. Nous n'hésiterons pas à prendre d'autres mesures sanitaires si nécessaire.»

Au troisième tour, le gagnant de la série entre le Canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg affrontera celui entre les Golden Knights de Las Vegas et l’Avalanche du Colorado. Le Tricolore menait 2-0 avant le duel de dimanche soir et l’Avalanche avait l’avantage 2-1.

En 2020, la pandémie de COVID-19 avait forcé l’annulation de la fin du calendrier régulier de la LNH à compter du 12 mars. Un tournoi éliminatoire avait malgré tout été tenu au Canada, où 24 équipes – 12 à Edmonton et 12 à Toronto – s’étaient disputé la coupe Stanley en vertu d’un protocole très strict.