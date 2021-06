Trouver sa raison d’être

Plusieurs études montrent que ceux qui ont trouvé leur mission de vie sont généralement plus heureux et de surcroît, en meilleure santé. Ils sont aussi plus ouverts à aider les autres. On les reconnaît facilement, car habituellement, ils sèment la joie autour d’eux.

Si vous n’avez pas encore trouvé votre véritable voie, celle qui correspond à vos valeurs, cessez de gâcher votre vie dans ce qui ne vous convient plus et allez de l’avant pour passer à autre chose afin de donner un sens à votre vie.

Que ce soit dans votre carrière, votre milieu de vie ou votre environnement, chacun devrait être heureux dans ce qu’il fait, et où il se trouve. En principe, ce privilège d’arriver à vivre heureux ne dépend pas des autres, mais plutôt de chaque individu. C’est à chacun de trouver sa place dans la société, dans l’objectif de vivre une vie satisfaisante et épanouie. Inutile de blâmer les autres ou ses parents de ne pas en avoir fait assez, puisqu’un revirement de situation est toujours possible.

Dans son livre, l’auteure américaine, Sharon Koenig, originaire de Porto Rico, qui a vécu une enfance difficile avant de s’installer en Floride, a passé du temps à étudier auprès d’un lama bouddhiste avant de trouver sa voie. Aujourd’hui, en plus d’être auteure, elle est aussi conférencière. Dans son livre, elle apporte une belle réflexion à quiconque se trouve à la croisée des chemins.

Les véritables questions

Au lieu d’appréhender chaque drame qui survient dans votre vie comme si celui-ci faisait partie d’une mise en scène digne d’une grande pièce de théâtre où vous êtes l’acteur d’une grande tragédie, elle suggère de prendre du recul, persuadée que chaque problème est souvent un simple signe de la vie permettant une prise de conscience. Demandez-vous ce que vous aimez réellement faire, dans quel domaine vous excellez, dans quelles matières réussissiez-vous le mieux, enfant, dans quelle sphère d’activité vous pouvez passer des heures sans voir le temps passer, aujourd’hui. Il est essentiel d’apprendre à se connaître pour trouver sa voie. Chaque personne est dotée de talents et d’un potentiel qui doivent être exploités. Faire un virage exige du courage, mais sortir de sa zone de confort est souvent la seule façon d’arriver à mener une vie épanouie.

À lire aussi

Bien gérer ses priorités

Photo courtoisie

À ceux qui ont l’impression d’avoir perdu le contrôle, submergés par une foule de choses à faire, voilà un guide qui pourrait vous aider à reprendre le dessus en conciliant travail, famille et tâches domestiques. Au lieu de passer son temps à éteindre des feux, l’auteur propose, grâce à 12 règles, de redéfinir ses priorités et surtout de demeurer concentré tout en évitant l’éparpillement. Si le stress augmente le sentiment d’être submergé, en revanche la détente invite à reprendre le dessus et augmente la concentration. Parmi les nombreux conseils, on suggère d’aller faire une marche ou prendre l’air lorsque les choses vont mal, de cesser de penser constamment à ce qu’il y a à faire, d’écrire ce que vous avez à accomplir en inscrivant dans un agenda les moments propices pour le faire. Prendre le temps d’analyser son comportement aidera également à comprendre à quel moment et dans quelles circonstances les choses déraillent.

Émotions et sentiments

Photo courtoisie

Chaque jour, nous sommes envahis par diverses émotions, certaines plus intenses que d’autres. Si plusieurs peuvent être désagréables, il n’en demeure pas moins qu’une foule d’émotions sont de petites étincelles, empreintes de joie, qui transforment notre quotidien, nous permettant de nous élever vers une forme de bonheur faisant en sorte que la vie est plus belle à vivre. Dans son ouvrage, qui vient d’être réédité, l’auteure éclaire ses lecteurs sur le rôle et la nature de chacune de ces émotions. La colère, la haine, la rage, la peur, l’écœurement ou la tristesse, et à l’inverse, l’amour, l’attendrissement, le plaisir, la joie, la compassion, l’émerveillement sont tous bien présents dans nos vies. Apprendre à vivre ses émotions au moment présent et même se laisser guider par elles compte plusieurs avantages. Pourquoi ne pas laisser plus de place aux émotions positives pour grandir et vivre dans le bien-être et laisser les autres n’être que de passage pour un court instant ?

Le coup de coeur du mois — Santé et bien-être

Photo courtoisie

L’oligothérapie, cette médecine complémentaire à la médecine traditionnelle, peut apporter énormément à la santé, particulièrement pour ceux qui n’aiment guère les médicaments. Elle a souvent été perçue comme une thérapie complexe, mais cet ouvrage volumineux permet de l’intégrer facilement dans son quotidien. Prendre du fer ou du magnésium pour vaincre un coup de fatigue, ou encore opter pour une cure de cuivre pour traiter l’arthrose ne sont que quelques exemples parmi plusieurs autres illustrant les bienfaits de l’oligothérapie. D’ailleurs, le cuivre aurait des vertus pour prévenir la dégénérescence des cartilages et lutter contre l’inflammation en cas d’arthrose. Plusieurs autres problèmes de santé peuvent être traités par l’oligothérapie, dont le stress, l’embonpoint, les allergies ainsi que l’insomnie. Un excellent guide pour se diriger vers le bien-être et une santé équilibrée de manière naturelle.