Un quatrième trio sur le tableau

Eric Staal, Corey Perry et Joel Armia ont l’étiquette du quatrième trio de l’équipe. Mais sur la glace, ils offrent de très précieux services. Staal et Armia ont déjà obtenu sept points depuis le début des séries, comparativement à six pour Perry. Après ce gain de 5 à 1 contre les Jets, Brendan Gallagher a reconnu le travail et l’importance de l’unité de Staal.

« Sur le tableau, ils sont notre 4e trio. Mais c’est juste théorique. Ils jouent du gros hockey, ils utilisent leur gabarit. Ils ont encore réussi de bonnes présences dans le fond du territoire des Jets, ils circulaient bien la rondelle. Ils jouent bien en séries, ils sont géniaux pour nous. »

— Brendan Gallagher

Artturi Lehkonen a joué un très fort match avec un but, sept tirs et 12 tirs tentés. À cinq contre cinq, il a encore une fois suivi le rythme aux côtés de Phillip Danault et de Gallagher contre la première unité des Jets. En visioconférence, Gallagher a reconnu le travail de Lehkonen, mais aussi celui de Danault qui n’hésite jamais à se sacrifier pour son équipe.

« Les gars ont aimé ça de Phil quand il a bloqué un tir de Pionk en fin de match. C’est le jeu des séries. Nous étions heureux au banc. Nous nous basons beaucoup sur Phil. Pour Lehkonen, le changement de coéquipier, ne représente pas une grande différence. Il joue un style similaire à Jake. Il est agressif sur l’échec-avant. Lehky a un bon bâton, il génère des revirements. Il a aussi obtenu plusieurs chances. Il a marqué un gros but pour nous. Nous jouons contre les meilleurs trios des équipes adverses, mais nous obtenons aussi nos chances. »

— Brendan Gallagher

Nick Suzuki a marqué sur une passe de Cole Caufield en supériorité numérique. Le numéro 22 est toujours à la recherche d’un premier but, mais il a réussi six tirs dans ce troisième match et 11 à ses deux dernières rencontres.

« Il est un tireur. On lui dit de décocher plus de tirs. J’aime ça quand il décoche beaucoup de tirs. Il finira par marquer. »

— Nick Suzuki