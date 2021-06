Club Soly: Arnaud Soly au petit écran

Arnaud Soly sera la vedette d’une nouvelle émission à sketches cet automne sur les ondes de Noovo, a appris Le Journal. L’humoriste présentera ses nombreux personnages dans Club Soly, un rendez-vous hebdomadaire qui comprendra notamment la participation de Katherine Levac, Virginie Fortin et Richardson Zéphir.

Les projets ne cessent de s’accumuler pour Arnaud Soly. Très populaire sur les réseaux sociaux, l’humoriste s’est fait remarquer au début de la pandémie avec plusieurs personnages loufoques, comme le journalistes à potins, le gars fâché ou encore le conspirationniste.

Capture d'écran, Facebook

Ce sont ces personnages, et plusieurs autres nouveaux, qui se retrouveront dans Club Soly, une émission qui revisitera l’actualité et les grandes tendances médiatiques de notre époque.

Pour l’occasion, Arnaud Soly s’est entouré de plusieurs amis humoristes. En plus de Katherine, Virginie et Richardson, le « club » comprendra Julien Corriveau, des Appendices, qui participe aussi aux textes, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Anas Hassouna.

« C’est un projet vraiment excitant, dit Arnaud au Journal. Ça s’annonce assez éclectique. On vient de terminer l’écriture de 60 sketchs. On s’amuse beaucoup. On a pas mal de liberté créative. On écrit des affaires assez champ gauche. »

Photo courtoisie

La productrice au contenu Rafaële Germain épaulera Arnaud et Julien dans les textes de la série. Isabelle Garneau (Like-moi), Dave Bélisle (Les Appendices) et Alec Pronovost (Le Killing) se chargeront de la réalisation.

« C’est une équipe all star, dit Arnaud. [...] C’est un beau défi, car c’est un show qui n’existe pas. Ce n’est pas un concept acheté. On le crée sur mesure. »

Collé sur l’actualité

Un premier bloc de tournage se déroulera tout le mois de juillet. L’équipe de Club Soly prévoit ensuite se garder du temps de tournage tout l’automne afin de se coller le plus possible sur l’actualité.

« On veut vraiment commenter ce qui se passe dans les nouvelles, dit Arnaud. C’est un peu comme ce que je fais sur mes réseaux sociaux, via mes personnages. L’angle va s’adapter à ce qui va se passer. Mais ce ne sera pas comme un late show (émission de fin de soirée). »

« Étant donné qu’on tournera beaucoup à la semaine, on veut garder le petit côté impro, poursuit-il. Il y aura le petit côté broche à foin que j’ai sur le web. On va essayer de le transposer à la télé. J’ai hâte de voir ce que ça va donner! »

Club Soly sera diffusée à partir de septembre sur Noovo, dans un format de 12 rendez-vous hebdomadaires de 30 minutes. La case horaire sera annoncée plus tard.

