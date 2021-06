Eugenie Bouchard est passée sous le bistouri

La Québécoise Eugenie Bouchard a été opérée à l’épaule droite pour une blessure qui l’ennuyait depuis l’automne dernier.

C’est ce qu’elle a annoncé sur ses médias sociaux, lundi.

«Au mois de mars dernier, je me suis déchiré un muscle de l’épaule lors de mon match du premier tour du tournoi de Guadalajara. Depuis cela, j’ai essayé tous les types de traitements et de remises en forme. Rien n’a fonctionné. La semaine dernière, j’ai donc décidé de faire le grand saut et de passer sous le bistouri», a expliqué Bouchard dans sa publication qui était accompagnée par une photo d’elle sur une civière.

«Le médecin a mentionné que tout s’était bien déroulé. J’ai une longue route devant moi, mais j’ai le bon état d’esprit et je vais travailler fort afin de pouvoir pratiquer le métier que j’aime», a ajouté la 117e raquette mondiale.

Bouchard n’a pas disputé de match depuis sa défaite en première ronde du tournoi de Monterrey, au Mexique, le 16 mars. Elle avait précédemment atteint la finale à Guadalajara, où elle a aggravé sa blessure à l’épaule.