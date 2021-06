Après 21 ans, la société EXFO veut quitter les marchés boursiers. Le fondateur et principal actionnaire Germain Lamonde a déposé une offre pour racheter

Après 21 ans, la société EXFO veut quitter les marchés boursiers. Le fondateur et principal actionnaire Germain Lamonde a déposé une offre pour racheter l’ensemble des actions en circulation, à l’extérieur de son portefeuille, pour environ 123 millions $ US (150 millions $ CA).

« Nous ne sommes plus en mesure d’utiliser tant nos actions comme étant un moyen de financement ni un moyen pour faire des acquisitions », a répondu au Journal M. Lamonde, président du conseil d’administration.

Lundi, l’entreprise de Québec spécialisée dans les tests et les instruments de mesure pour le secteur des télécommunications a révélé avoir conclu une convention d’arrangement avec une autre compagnie de M. Lamonde.

Ce dernier a déposé une offre de 6 $ US par action (7,25 $ CA). Vendredi dernier, elle valait 3,70 $ US (4,45 $ CA). Il s’agit d’une prime de 62 %. La société EXFO est présente à la Bourse de Toronto et au NASDAQ.

Le conseil d’administration a recommandé l’arrangement qui sera présenté aux actionnaires d’ici le 30 juillet lors d’une assemblée extraordinaire. La clôture de la transaction est prévue au plus tard le 30 septembre.

Pour réaliser cette transaction, M. Lamonde, qui contrôlait déjà l’ensemble des actions avec droit de vote multiple, est appuyé par la Banque Nationale et Investissement Québec, qui agissent comme prêteurs. Ils ne deviendront pas actionnaires de l’entreprise, dont la capitalisation boursière oscillait aux alentours de 340 millions $ US (410 millions $ CA), lundi.

Le président s’est engagé à conserver le siège social à Québec, si les actionnaires approuvent la privatisation. Il a aussi assuré ne pas avoir l’intention de réaliser une autre opération de changement de contrôle.

« On va offrir une opportunité à nos actionnaires. [...] Souvent, ils nous disaient que c’était difficile de pouvoir vendre des blocs d’actions sans avoir d’impacts sur le cours de l’action », a souligné M. Lamonde, qui a l’intention de demeurer en poste et de « poursuivre le développement » de l’entreprise.

« Être une entreprise publique est quelque chose de complexe. [...] Qui dit complexité, dit aussi dispendieux. Il y a énormément de dépenses pour être conforme. Cela coûte beaucoup d’argent être à la bourse », a-t-il ajouté.

L’homme d’affaires a affirmé au Journal qu’il réfléchissait à cette option depuis un bon moment, soit bien avant la pandémie. Il ne voulait toutefois pas déposer une offre dans un « contexte opportuniste ».

Année mouvementée

À l’automne dernier, EXFO avait annoncé l’achat de la compagnie InOpticals, basée à Taïwan. Le montant de la transaction n’avait pas été dévoilé.

Comme pour plusieurs autres compagnies québécoises, 2020 a été une année mouvementée pour la société, qui a notamment dû composer avec la fermeture de ses installations à Shenzhen, en Chine, ainsi qu’un virus informatique qui a eu des répercussions sur certains systèmes.

Ces derniers mois, la compagnie a reçu environ 4 millions $ US (4,8 millions $ CA) de subvention salariale après impôts octroyée par Ottawa.

Fondée en 1985, EXFO compte 1900 employés dans plus de 25 pays, dont environ 750 au Québec. La compagnie travaille sur plusieurs projets liés au déploiement du réseau 5G. Elle compte parmi ses clients des sociétés comme Huawei, ZTE, China Mobile, Telus, Vidéotron, Bell, Nokia et Ericsson.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque et Andrea Valeria

