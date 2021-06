Kangiqsualujjuaq: une jeunesse qui vibre au son du hockey

Depuis quatre ans, les jeunes de la municipalité de Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, ont la chance de revêtir casques, épaulettes et patins afin de s’adonner au sport fétiche des Québécois : le hockey.

En 2017, la communauté inuite a fait appel aux services de l’École de hockey Olivier Labelle (EHOL) pour mettre en place et gérer un programme de hockey mineur dans le petit village qui compte environ 1000 âmes.

«C’est un programme de hockey pour les jeunes de la maternelle au secondaire 5, explique l’entraîneur-chef et le grand manitou du programme, Kristof Durocher.

«On parle d’environ 70 jeunes. Je les divise en quatre groupes. Pour un village qui compte peu d’habitants, il y a pas mal de joueurs de hockey!»

Un programme sport-études

Arrivé en septembre 2017, M. Durocher a donc mise sur pied l’Amaruit de Kangiqsualujjuaq. Il ne s’agit pas du premier programme de hockey à voir le jour au Nunavik, mais il est le premier qui s’identifie comme un programme sport-études.

C’est d’ailleurs ce qui rend le plus fier son fondateur.

«On ne leur demande pas d’avoir certains résultats scolaires, mais on leur demande une présence assez régulière sur les bancs d’école, dit-il. Concrètement, si un jeune décide de lâcher l’école ou s’il n’y va pas assez souvent, il ne peut pas être dans notre programme.»

Et est-ce déjà arrivé qu’un jeune soit exclu du programme?

«Oui, c’est arrivé. On essaye de ne pas être trop dur avec eux et d’être compréhensif, mais on a dû donner l’exemple aux plus jeunes, ajoute Kristof Durocher. Ce n’est pas quelque chose qui arrive fréquemment et de moins en moins avec les années.»

Celui-ci affirme toutefois que la grande majorité de ses hockeyeurs font tous les efforts nécessaires pour poursuivre leur activité parascolaire.

«C’est un magnifique village, mais les activités à faire ne pleuvent pas. Quand tu sors de la chasse, de la pêche et du Ski-Doo, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire.»

«Le hockey leur change les idées. Ce n’est pas nécessairement facile de vivre dans une microsociété, et ce, pour n’importe qui. Ce sont les mêmes amis tous les jours et les mêmes choses continuellement. Faire du sport, c’est bon pour la santé physique et mentale.»

Des adversaires limités

Qui dit hockey organisé dit match contre d’autres équipes. C’est toutefois une composante plutôt difficile dans le cas de l’Amaruit.

«Comme il n’y a aucune possibilité de transport en automobile, nous sommes très limités dans le nombre de matchs qu’on peut disputer avec les autres communautés de la région. Il y a donc un tournoi organisé chaque année pour toutes les catégories. Je pars en avion quatre fois par année pour trois à six jours avec mes jeunes», raconte M. Durocher.

«Avant la COVID-19, on emmenait l’une de nos équipes dans le Sud pour qu’elle participe à des tournois», ajoute-t-il en précisant avoir voyagé à Saint-Eustache avec son club bantam il y a deux ans et dans les Laurentides avec sa formation midget l’an passé.

«On en profite pour faire des activités comme voir un match du Canadien au Centre Bell, jouer au Laser Tag ou aller au cinéma.»

Et l’argent?

Évidemment, le hockey est un sport qui coûte cher. Dans le Grand Nord, il n’y a pas d’exception. Kristof Durocher explique qu’il finance son programme et ses voyages grâce à des subventions et des dons. Son organisation est également propriétaire de la majorité des équipements qu’utilisent ses hockeyeurs.

«Je commence toutes mes années en louant l’équipement à mes jeunes. Je demande un dépôt de 50 $ aux parents. S’ils me ramènent l’équipement à la fin de la saison, je leur redonne leur argent.»

Cette façon de faire permet plus que seulement d’avoir de l’équipement adéquat.

«C’est une façon de responsabiliser les jeunes. C’est très rare que le matériel ne revient pas. Ils sont fiers de leurs équipements et c’est beau à voir.»

Vivre de sa passion à Kangiqsualujjuaq

Quand Kristof Durocher a décidé de partir pour Kangiqsualujjuaq afin d’enseigner le hockey aux jeunes du village, il était persuadé qu’il n’y allait que pour une saison avant de reprendre sa vie de citadin.

«J’ai dit oui, mais je pensais le faire une seule année. L’an prochain, ce sera ma cinquième année et ce ne sera pas ma dernière. Tout le monde qui vient ici tombe en amour avec l’endroit», clame le jeune homme de 25 ans.

Le natif de Lavaltrie a toujours été un joueur de hockey, lui qui évoluait au poste de gardien. Vers le tournant de l’âge adulte, il a toutefois réalisé qu’il n’en ferait probablement jamais son gagne-pain. Il est devenu conseiller financier dans une institution bancaire de la région métropolitaine.

«Le hockey a toujours été une passion. Je travaillais là-dedans l’été avec l’École de hockey Olivier Labelle (EHOL), mais je ne pensais jamais pouvoir faire ça comme métier.»

C’est justement grâce à l’EHOL qu’il a obtenu l’opportunité d’aller s’installer dans le Grand Nord. En 2017, son ancien entraîneur et ami Maxime Lalande lui a proposé de fonder un programme de hockey à des centaines de kilomètres de chez lui.

«Quand il me l’a proposé, j’ai dit non. J’aimais ma vie à Montréal. J’étais craintif de lâcher mon travail et de repartir à zéro à l’autre bout du monde.»

Son mentor et plusieurs autres personnes qui ont vécu là-bas l’ont cependant fait changer d’avis.

«On m’a vendu l’expérience complète et non juste le boulot, se souvient Kristof Durocher. Venir travailler ici, c’est rafraîchissant et tellement plaisant. Tu vois des paysages et tu fais des activités que tu n’aurais pas eu la chance de voir et de vivre ailleurs.»

L’amour

Il faut aussi dire que l’entraîneur n’est pas seulement tombé en amour avec l’endroit, puisqu’il a rencontré sa copine à Kangiqsualujjuaq.

«Ma blonde est professeur et elle est arrivée ici un an avant moi. C’est une fille de Kingston, en Ontario. On ne se serait probablement jamais rencontré si nous n’avions pas fait ce choix de vie. C’est quelque chose qui me rend bien heureux.»

Kristof Durocher a également développé des relations fortes avec les jeunes à qui il montre les rudiments du hockey.

«J’adore travaillé avec les jeunes. C’est encore mieux que ce que j’imaginais», dit-il avec le sourire dans la voix.

«J’agace souvent ma copine en lui disant qu’elle a la job plate, parce que les jeunes n’aiment pas nécessairement ça, aller à l’école. Moi, mon travail est relié au plaisir. La discipline se fait beaucoup plus facilement et les règles sont faciles à appliquer, parce que je suis le bonbon à la fin de la journée.»

Cela permet à celui qui vient d’atteindre la mi-vingtaine d’avoir un rôle bien particulier dans la vie de ses hockeyeurs.

«J’ai une relation de type grand frère. [...] Ils peuvent me parler et se confier. Il y a énormément de respect dans nos interactions. Notre programme est sérieux, mais nous le faisons dans le plaisir. C’est ça, l’objectif premier.»

«Quand ça fait quatre ans que tu es là, les jeunes comprennent que tu es là pour les bonnes raisons et que c’est leur bonheur, ton objectif.»