La meilleure façon d’apprendre l’anglais n’est pas au CEGEP

Je dénonce la volonté des Québécois francophones de vouloir se diriger vers les CEGEP anglophones pour apprendre l’anglais. Une langue qui ne devrait jamais être acceptée comme langue d’usage universel en milieu de travail chez nous. La façon idéale de l’apprendre serai de faire comme j’ai fait jadis. À ma sortie du CEGEP, je suis allé travailler en Ontario. Après six mois je me débrouillais allègrement en anglais, et après deux ans, j’étais parfaitement bilingue. Le CEGEP en français devrait être fréquenté par tous, incluant les immigrants.

Joseph Rivard

Je partage votre idée de vouloir imposer le CEGEP en français àtout le monde, et plus spécifiquement aux Québécois de souche et à tous les immigrants sans exception. J’insisterais aussi sur l’amélioration des cours d’anglais langue seconde pour faciliter son apprentissage. Au plus grand nombre.