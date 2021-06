La piétonisation des artères commerciales favoriserait le magasinage

Environ 66 % des Québécoises et des Québécois ont dit être favorables à la piétonnisation de rues commerciales dans les diverses villes de la province, conclut un sondage réalisé pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Même que 40 % des consommateurs ont affirmé qu’ils fréquenteraient davantage une rue commerciale si elle était piétonnière, montrent les résultats de l’étude du CQCD et la firme de sondage Orama Marketing parue lundi.

Vent de fraicheur pour les commerçants

Le désir d’acheter dans un magasin physique est de plus en plus présent auprès des consommateurs, notamment en raison de l’achat local et de l’écoresponsabilité qui pèsent dans la balance. Seulement 13 % des répondants ont dit vouloir augmenter leurs achats en ligne, contrairement à 28 %, en janvier dernier.

«Ces résultats sont un vent de fraicheur pour nos détaillants et annoncent un été très positif pour eux, puisque 61 % des personnes sondées estiment que le pire de la crise est derrière nous et 66 % pensent que la situation économique du Québec s’améliora ou restera la même», a mentionné Jean-Guy Côté, directeur général du CQCD.

Selon le sondage, 41 % des consommateurs considèrent que l’impact environnemental de l’entreprise dans son ensemble est important et 55 % trouvent essentiel d’acheter chez un détaillant québécois.