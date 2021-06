Petry : un cas douteux

Le Canadien aura l’occasion d’éliminer les Jets dès ce soir lors de la présentation du quatrième match. Le coup de balai pourrait toutefois se faire sans la présence d’un élément crucial à la ligne bleue de l’équipe, Jeff Petry.

Blessé à un doigt ou au poignet de la main droite en deuxième période du troisième match contre les Jets, Petry représente un point d’interrogation pour cette deuxième rencontre en autant de soirs.

« Ce sera une décision juste avant le match, a noté Dominique Ducharme. Jeff pourrait participer à la période d’échauffement et on jugera après ça. Qui le remplacera ? Ce serait Romanov ou Ouellet. »

Advenant la perte de Petry, le CH aura deux options pour le remplacer puisque Jon Merrill est toujours blessé. Alexander Romanov et Xavier Ouellet n’ont pas encore endossé l’uniforme du Tricolore depuis le début des séries, mais un des deux pourrait briser la glace.

« On regarde toutes les situations, le jeu en infériorité numérique, l’avantage numérique, la composition des duos, a expliqué Ducharme. On y pense, on verra. »

En fin de saison, Romanov a joué principalement de son côté naturel, à gauche. Advenant l’absence de Petry, le CH chercherait à remplacer un défenseur du côté droit.

Ouellet, un gaucher, peut jouer des deux côtés. Tout comme Joel Edmundson et Ben Chiarot.

« Oui, c’est une option de déplacer un Edmundson à droite, a répliqué Ducharme. Ouellet peut jouer à droite. On aimerait mieux voir Romanov à gauche. Mais Eddy (Edmundson) et Chiarot peuvent jouer à droite aussi. »

À quelques heures du quatrième match, Ducharme a gardé toutes ses options ouvertes. Il a bien contourné les questions. Il y a une seule certitude. Luke Richardson, l’entraîneur des défenseurs, pourra rester sagement derrière le banc. Il n’aura pas besoin de jouer.

