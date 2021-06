Les Islanders aux commandes de la série

Les Islanders de New York ne sont plus qu’à une victoire d’atteindre le prochain tour éliminatoire, eux qui ont battu les Bruins de Boston par la marque de 5 à 4, lundi au TD Garden, dans le cadre du cinquième match de la série.

C’est la première fois que la formation new-yorkaise prend les devants dans cette série, elle qui s’était inclinée lors du premier et du troisième match, avant de répliquer lors du deuxième et du quatrième. Les «Insulaires» mènent donc 3-2.

Les visiteurs ont profité de la deuxième période pour secouer les cordages à trois occasions. Avec un pointage de 1 à 1, Kyle Palmieri a profité d’un avantage numérique pour procurer une avance d’un but aux siens. Quelques minutes après le but égalisateur de Brad Marchand, qui a effectué une belle manœuvre individuelle pour déjouer Ryan Pulock et Semyon Varlamov, Josh Bailey a profité d’un beau jeu de passes de Jean-Gabriel Pageau et Anthony Beauvillier.

Un peu plus de deux minutes plus tard, Jordan Eberle a profité, à son tour, de l’avantage d’un homme pour permettre aux Islanders de retraiter au vestiaire avec une priorité de deux buts.

À la suite d’un filet de Brock Nelson au début du troisième vingt, les «Oursons» ont amorcé une remontée. David Pastrnak, qui avait fait scintiller la lanterne au premier vingt, a inscrit son deuxième filet de la rencontre. David Krejci a ensuite redonné espoir aux siens, mais c’était trop peu trop tard.

Mathew Barzal a inscrit l’autre but des siens, au premier engagement.

Devant la cage des vainqueurs, Varlamov a repoussé 40 des 44 rondelles dirigées vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Tuukka Rask a cédé quatre fois sur 16 tirs. Il a cédé sa place à Jeremy Swayman pour le dernier tiers. Le portier de 22 ans a réussi deux arrêts sur trois lancers reçus.

Les Islanders auront la chance de mettre un terme à cette série mercredi.