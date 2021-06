Non-respect des règles sanitaires: le premier ministre albertain présente ses excuses

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a présenté ses excuses, lundi, après avoir semé la controverse pour ne pas avoir respecté les consignes sanitaires de sa province lors d’un souper organisé en terrasse avec plusieurs ministres la semaine passée.

«Il est clair qu’à certains moments de cette soirée, nous n’étions pas tous éloignés de deux mètres les uns des autres et je le regrette vraiment. J’en assume l’entière responsabilité. Nous devons donner l’exemple, un seuil de conduite plus élevé, et je tiens donc sincèrement à présenter mes excuses auprès de mes collègues et des Albertains pour vous avoir laissé tomber», a déclaré le premier ministre lors d’un point de presse, lundi.

Jason Kenney avait été aperçu en plein repas sur la terrasse du «Sky Palace» à Edmonton le 1er juin dernier en compagnie de ministres, sans respecter la distanciation physique ou encore le port du masque.

Le premier ministre a notamment indiqué qu’il avait pensé qu’il était «prudent et préférable» de tenir cette rencontre en extérieur et a assuré qu’ils avaient installé des tables et des chaises espacées.

«Nous avons mesuré les chaises depuis que [ce souper] est devenu une controverse et apparemment quatre d’entre nous étaient à deux mètres ou plus de distance, mais deux de ces chaises étaient à moins de deux mètres et il ne fait aucun doute qu’au cours de la soirée, des gens se sont approchés à moins de deux mètres», a-t-il poursuivi.

Les images avaient rapidement fait réagir dans l’opposition, mais également dans le propre cabinet de M. Kenney, les ministres Leela Aheer et Rajan Sawhney ayant exprimé leur mécontentement au cours de la fin de semaine.