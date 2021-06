«Nous»: un lieu pour cinq personnages

L’équipe de «Nous», la première série annuelle de Club illico, est actuellement installée dans un ancien bâtiment de style industriel, tout en briques rouges, dans le sud-ouest de Montréal, où nous avons pu assister à un après-midi de tournage.

L’histoire de la série tourne autour de cinq personnages dans la vingtaine qui se sont croisés à la pouponnière de l’hôpital où ils sont nés, et qui vont se retrouver par un étrange hasard, 24 ans plus tard. La première saison est principalement construite autour de Camille (Marianne Fortier), une jeune femme qui se pose beaucoup de questions après avoir reçu un héritage de sa grand-mère maternelle.

Joël Lemay / Agence QMI

Il y a aussi Margaux (Laetitia Isambert), musicienne franche et directe, Anaïs (Chanel Mings), étudiante en architecture, Thibault (Kevin Ranely), qui flirte avec les sensations fortes pour oublier ses problèmes d’argent, et l’attachant Alexis (Nicolas Fontaine) qui va tomber en amour avec Camille.

«Le destin va donc les remettre sur le chemin des uns et des autres, décrit l’autrice Dominick Parenteau-Lebeuf. Ils vont renouer et vivre quelque chose d’important ensemble.»

La vie de jeunes adultes dans la vingtaine est très intéressante d’un point de vue dramatique, selon l’autrice. «Ce qui est extraordinaire avec la vingtaine, c’est qu’une fois que tu l’as vécue, tu ne l’oublies jamais. C’est la décennie fondatrice, la première fois de tout. Ce sont aussi les grandes histoires d’amour, l’intensité, les grandes émotions. On vit des grandes épreuves, on perd aussi des gens pour la première fois. Ce n’est pas juste toi qui sculpte ton destin, c’est aussi comment on réagit avec les balles courbes que la vie nous envoie.»

Joël Lemay / Agence QMI

Un lieu rassembleur

«En développant la série, on a eu l’idée de trouver un lieu rassembleur et multifonctionnel où se croiseraient les personnages, détaille Dominick Parenteau-Lebeuf. J’ai finalement imaginé un vieux bâtiment sur lequel on peut voir des lettres peintes avec le nom de la compagnie. Je me suis dit que ça pourrait être une ancienne fabrique de matériel électrique des années 1930, qui s‘appelait Northern Fixtures, mais la peinture était partie et les seules lettres qui restaient, c’étaient le "N", "O", "U", et "S", ce qui formait "Nous".»

Quand la productrice Anne Boyer a loué l’espace au rez-de-chaussée de ce bâtiment, ce n’était qu’un immense ancien atelier vide, avec des colonnes au milieu. Aujourd’hui, le local abrite les décors d’un café, d’une agence de voyages, un vaste corridor ou encore un escalier qui ne mène nulle part. Cet endroit, c’est le fameux «Nous» de la série.

Joël Lemay / Agence QMI

Une boucle

Si la première saison est consacrée à Camille, la série pourrait se décliner en quatre saisons ultérieures, chacune dédiée à l’histoire d’un des cinq protagonistes. Mais le défi du réalisateur Yannick Savard est ailleurs.

«On a beaucoup de personnages, avance-t-il. Il y a les cinq jeunes qui viennent avec leurs familles et leurs amis propres. Ça fait beaucoup de petites histoires à raconter, mais l’écriture de Dominick est tellement précise qu’on s’y retrouve facilement.»

Les 12 premiers épisodes de «Nous» seront disponibles sur Club Illico à compter de l’hiver 2022. Douze autres suivront un peu plus tard.