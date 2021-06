Plantation d’arbres: une annonce devant manifestation

Promesse de l’administration de la Ville, le premier de 500 000 futurs arbres urbains a été planté lundi dans le secteur de Mercier. En arrière-plan, les ingénieurs de la Ville, toujours en grève, sont venus montrer leur mécontentement.

Les arbres promis serviront à réduire les effets des vagues de chaleur, qui frappent chaque été la métropole. Cette année, ce sont 50 000 arbres qui devront être mis en terre, les autres devant suivre au cours de la décennie à venir.

«On peut penser à la chaleur qu’on a cet été. Ces changements, on les voit, on les vit, on a chaud aujourd’hui. C’est pour ces raisons qu’il faut que la Ville s’adapte», a mentionné la conseillère municipale Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique au sein du comité exécutif de la Ville.

Pour arriver à réaliser ses objectifs, la Ville investira 25,1 millions $ en 2021. De cette somme, 10,5 millions $ seront attribués au plan de lutte contre l’agrile du frêne.

«Ça peut sembler banal de planter un arbre et de déminéraliser un petit secteur de la Ville, mais ce sont des gestes qui portent fruit et qui ont un impact sur la qualité de vie des gens», a ajouté Mme Lavigne Lalonde.

La plantation d’arbres s’inscrit dans le cadre du Plan climat 2020-2030, adopté en décembre par la Ville de Montréal, qui a pour objectif de lui permettre d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.