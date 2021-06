Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 7 juin:

«Où est Charlie?»

Vedette des livres cherche et trouve, Charlie, un garçon qui ne quitte jamais son bonnet et son chandail à manches longues rouge et blanc, débarque à la télé pour de nouvelles aventures animées. En compagnie de Charlène, il parcourt le monde pour résoudre divers problèmes.

Lundi, 8 h, 11 h et 17 h, Yoopa.

«Conseils d’amis»

Le moment est venu de répondre, avec humour, à une question que d’innombrables amoureux se sont posée au moins une fois: est-ce qu’embrasser c’est tromper? Pour ce faire, on a demandé l’opinion de divers artistes, dont Pierre-Yves Roy-Desmarais, Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Lord et Rosalie Bonenfant.

Lundi, 19 h, Canal Vie.

«Van aventure»

Cette semaine, Dominic Arpin et sa chienne Mika se trouvent à Portneuf. Se présentent alors à des défis à la fois d’escalade et de parcours dans le «Trou du diable». Ce ne sont pas les hautes parois et les profondes crevasses qui manquent durant cette expérience.

Lundi, 19 h 30, TVA.

«Veronica Mars»

Lorsqu’elle prête ses traits à l’enquêtrice improvisée Veronica Mars, l’actrice Kristen Bell peut résoudre n’importe quel mystère qui survient dans la ville de Neptune. Et ça commence en plein «Spring Break», après l’explosion d’une bombe. Coup d’envoi de la primée série dévoilée au début des années 2000.

Lundi, 20 h, Prise 2.

«La ruée vers l’or»

Dix aventuriers sont parachutés à la toute fin du 19e siècle. Pendant trois mois, ils vont revivre la grande ruée vers l’or du Klondike. Au cours de cette difficile expédition, ils devront composer avec plusieurs souffrances physiques et mentales s’ils veulent aller au bout de cet intense défi.

Lundi, 20 h, Évasion.

«Valkyrie»

Tom Cruise est à la tête de la distribution de ce drame historique dont l’intrigue se déroule en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. Des résistants allemands élaborent un plan visant à réussir un coup d’État et à assassiner Adolf Hitler. Pour eux, tout passe par l’Opération Valkyrie.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«Une histoire de fantôme»

Un homme décédé a la chance de retourner chez lui, auprès de la femme qu’il aime. Affublé d’un drap blanc, il doit par contre se faire à l’idée que son épouse n’a aucune idée qu’il est là. Un drame fantaisiste pouvant compter sur Casey Affleck et Rooney Mara.

Lundi, 23 h, TFO.