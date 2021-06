Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 8 juin:

«Diana»

C’est l’actrice Naomi Watts qui incarne, au cinéma, la regrettée Diana pour revisiter les deux dernières années de sa vie. Avant son décès tragique, la princesse de Galles vivait une liaison secrète avec un amant: le docteur Hasnat Khan (Naveen Andrews), un chirurgien cardiaque d’origine pakistanaise.

Mardi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Les coulisses des plus beaux hôtels»

Lieu incontournable de Londres, le Ritz est un palace qui, depuis plus de 100 ans, fait rêver. Situé au carrefour de Piccadilly Circus et de Buckingham Palace, l’endroit renommé comble aussi les membres de la famille royale. Entre ses murs, ils y font plusieurs échanges clandestins.

Mardi, 16 h, ELLE Fictions.

«Le championnat de pâtisserie junior»

Ils sont encore tout jeunes, mais ont un bel avenir devant eux. Ces enfants inspirants et dynamiques ne baissent pas les bras face aux obstacles en cuisine. Au cours du premier épisode de la première saison du concours, les desserts sucrés sont à l’honneur.

Mardi, 18 h, Yoopa.

«Sucré salé»

Incursion sur le plateau de la série originale du Club illico «Audrey est revenue» mettant en vedette Florence Longpré, Denis Bouchard et Josée Deschênes. Aussi, on souligne les 60 ans de carrière de Claude Dubois et on découvre la passion de Marie-Thérèse Fortin pour l’art culinaire.

Mardi, 18 h 30 et 23 h 05, TVA.

«Danger à Bangkok»

Nicolas Cage joue au tueur à gages attendri dans ce film d’action. Joe est à Bangkok pour une série de boulots, mais tout est chamboulé quand deux personnes viennent le toucher droit au coeur: une résidente de la ville dont il tombe amoureux et un jeune pickpocket à ses côtés.

Mardi, 20 h, addikTV.

«Offre acceptée»

Afin de mettre la main sur une propriété à son goût, Anna augmente substantiellement son budget. Sous les conseils de son agente, elle visite une maison de ville nouvellement mise en vente. Quant à Sandrine et David, ils décident de voir au-delà de leur quartier de prédilection.

Mardi, 20 h 30, Canal Vie.

«Mère Océan»

Ce documentaire prouve qu’un lien fort peut se tisser entre une future maman et certaines espèces sous-marines. Durant la grossesse, lors de la naissance et au cours des premières brasses de l’enfant, une mère exploite les richesses des moments passés dans l’eau, auprès de cétacés.

Mardi, 22 h, Planète+.