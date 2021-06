Stéphane Blais refuse d'assister à une audience disciplinaire

Un ex-comptable considéré comme figure de proue contre les mesures sanitaires a quitté avec fracas une audience disciplinaire lundi en dénonçant son ordre professionnel sous prétexte qu’il ne serait pas neutre... à cause de la reine Elizabeth II.

• À lire aussi: Un comptable complotiste dit être brimé

« On sait : “Queen can do no wrong” [La reine ne peut mal agir]. Il m’est donc impossible d’avoir un procès impartial si les gens qui ont prêté serment ou allégeance à Sa Majesté puissent prendre part à cette audition », a soutenu l'air sérieux Stéphane Blais, qui a récemment renoncé à son titre de comptable.

Ce dernier fait l’objet d’une plainte devant l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec pour ne pas avoir agi avec la « dignité » que nécessite sa profession.

Lundi devait s’amorcer les audiences afin de faire la preuve s’il avait bel et bien commis les infractions qui lui sont reprochées.

Le tout aurait pu se dérouler en mars dernier, mais celui qui est à la tête d’une fondation multipliant les démarches judiciaires pour contester les mesures de santé publique s’était fait larguer par son avocate.

Allégeance à la Reine

Se défendant désormais seul et étant normalement prêt à procéder, Stéphane Blais a demandé avant que les procédures débutent à toutes les personnes prenant part à la séance s’ils « ont prêté allégeance à Sa Majesté la reine » et s’ils « ont promis de protéger ses agents, dont fait partie l’Ordre des CPA ».

« C’est oui ou c’est non », a-t-il lancé, semblant craindre un manque d’impartialité.

La question en a fait sourciller plus d’un. Après avoir pris quelques minutes pour réfléchir à la réponse appropriée, le conseil de discipline a décidé qu’elle n’y répondrait pas.

« Pour la question que vous avez formulée, le conseil estime qu’il n’est pas pertinent, ni utile, ni approprié d’y répondre », a affirmé sa présidente, Me Julie Charbonneau.

M. Blais s’est alors emporté, disant ne pas consentir à un « procès partial ».

Il demande l’arrêt des procédures

« J’exige à titre d’être humain d’être jugé avec impartialité », a-t-il soutenu, invoquant des droits fondamentaux inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés.

« Ici le public jugera de l’Ordre des CPA, qui veut se défiler à répondre à une question simple », a assuré M. Blais, en exigeant l’arrêt des procédures contre lui.

Il a par la suite quitté son audience virtuelle, disant n’avoir « plus rien à entendre » du conseil.

« Merci, c’est terminé pour moi. On peut continuer le petit cinéma, mais c’est du cinéma tout ça. On n’est pas en Chine, on est au Québec, au Canada. Ce qui se passe ici présentement c’est inacceptable », a tonné l'ancien comptable.

Jeudi, le conseil de discipline doit se réunir de nouveau et une décision sera prise pour la suite des procédures, si Stéphane Blais persiste à ne pas y assister.