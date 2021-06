DION, Laurent



À Repentigny, le 1er juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Laurent Dion, époux bien-aimé de Mme Lisette Rousseau, père aimant d'Isabelle (Pierre Gamache) et Michelle (Sylvain Schetagne), grand-père adoré de Gabriel, Justine et Mélijane.Outre sa famille, il laisse dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et son filleul Dominique.La famille remercie le personnel des soins palliatifs du CHSLD des Deux-Rives pour leur dévouement.Les rituels funéraires auront lieu en privé le vendredi 11 juin.www.complexefuneraireroy.com