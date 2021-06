GUILLEMETTE, Gaëtane, m.i.c.

(Soeur Saint-Camille)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, est décédée le 28 mai 2021, à l'âge de 94 ans, Sr Gaëtane Guillemette, m.i.c., fille de Alcide Guillemette et de Rosia Millette.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Mme Yolande Guillemette et Mme Thérèse Guillemette Chaput, sa belle-soeur Mme Pierrette Pépin Guillemette, de nombreux neveux et nièces, des bienfaitrices: Mme Monique De Tilly et Mme Denise De Tilly, ainsi que des parents et amis(es).Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en privé, le jeudi 10 juin 2021 à 8h30, à lade l'Immaculée-Conception100 Place Juge Desnoyers, LavalDes dons pour nos missions seraient appréciés, les faire parvenir à : Maison Généralice, 121 Avenue Maplewood, Outremont, H2V 2M2.Vous pouvez vous unir à nous en allant sur notre site Missionnaires de l'Immaculée-Conception :(cliquer décès)