TRAHAN, Gaston



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Gaston Trahan survenu le 5 juin 2021, à sa résidence suite à un cancer.Né à Montréal, il était le fils de feu Marguerite Gélinas et de feu Joseph Trahan.Il laisse dans le deuil ses filles Josée (Lina) et Martine (James), son petit-fils Kyle, sa soeur Louise (Pierre), sa nièce Sophie, ses neveux Bernard et Alain ainsi que de nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 10 juin 2021 de 11h à 14h.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le respect des mesures sanitaires actuelles est obligatoire.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait à la Société canadienne du cancer.La famille aimerait remercier Chantal Beaulieu pour son amour et ses bons soins.