«Beaucoup de fierté» – Phillip Danault

Phillip Danault était encore un bébé naissant lors de la dernière conquête de la coupe Stanley en 1993. Né la même année, il avait trois mois quand Patrick Roy, Kirk Muller et Vincent Damphousse ont triomphé de Wayne Gretzky et des Kings de Los Angeles. Même si le CH reste encore loin de cet objectif, Danault sait que l’équipe se dirige dans la bonne direction avec une présence dans le carré d’as.

« Je ressens beaucoup de fierté. Je suis né l’année de la dernière conquête de la coupe Stanley. J’ai toujours rêvé de la ramener à Montréal. Je crois que c’est notre chance cette année. On a bien joué, c’est un pas à la fois. Mais on ne veut pas regarder trop loin. »

– Phillip Danault

Tyler Toffoli a marqué le but gagnant en prolongation grâce à une superbe passe de Cole Caufield. Après le match, le numéro 73 du CH a lancé des fleurs à son jeune coéquipier de 20 ans.

« Il est tout petit, tu ne peux pas le trouver sur la glace ! Quand je suis arrivé dans la ligue, il y a des gars qui m’ont pris sous leur aile. J’essaie de faire la même chose avec lui. Mais je le répète : il est meilleur que je l’étais à mes débuts. C’est un plaisir de jouer avec Nick [Suzuki] et lui. On veut continuer de s’améliorer au moment le plus important de l’année. »

– Tyler Toffoli

À sa 16e saison, Shea Weber jouera pour une première fois en demi-finale dans la LNH. Il n’avait jamais réussi à se rendre plus loin que le deuxième tour à ses années à Nashville ou avant, à Montréal. Après le match de lundi, le capitaine a dit ce qu’il aimait de ce groupe.

« Je pense qu’on en a parlé plus d’une fois. Mais j’aime la cohésion de l’équipe. Ce qui est encore plus inusité cette année, c’est qu’il y a plusieurs nouveaux gars. On a tellement un bon groupe, ça se traduit sur la glace. Tout le monde joue ensemble, on fait les bonnes choses pour coéquipiers. »

– Shea Weber