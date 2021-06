Bianca Andreescu se sépare de son entraîneur

La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé, mardi matin, que Sylvain Bruneau ne serait plus son entraîneur.

La joueuse de tennis en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux. Les raisons précises de la séparation n’ont pas été précisées.

«C’est avec le cœur lourd que j’aimerais informer mes partisans que mon instructeur de longue date mentor et ami, Sylvain, et moi avons décidé de mettre fin à notre relation incroyable de coaching. Notre amitié restera à tout jamais, a écrit la joueuse sur son compte Twitter. Je suis reconnaissante de tout ce que nous avons accompli ensemble et de nos beaux souvenirs. Sylvain était plus qu’un entraîneur... il fait partie de la famille.»

Bruneau supervisait Andreescu depuis quatre ans. Il l'avait aidée à décrocher des titres aux Internationaux des États-Unis, au tournoi d'Indian Wells et à la Coupe Rogers de Toronto.

Andreescu, qui est actuellement septième au classement de la WTA, a été victime de plusieurs blessures depuis les deux dernières années.

La Canadienne a été éliminée au premier tour du tournoi de Roland-Garros par la Slovène Tamara Zidansek, en trois manches de 6-7 (1), 7-6 (2) et 9-7.

