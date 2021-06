COVID-19 au Canada: moins de cas, plus de vaccins

Les cas de COVID-19 sont, de façon générale, en baisse au Canada depuis les derniers jours, alors que la vaccination dépasse la moyenne hebdomadaire.

Plus de 407 963 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Canada lundi, alors que la moyenne hebdomadaire d’injections est de 377 290.

En parallèle, le Canada enregistrait 618 nouveaux cas en début d’après-midi, mardi, portant le total a 1 394 763 infections depuis le début de la pandémie.

Au Québec, le nombre de cas rapporté a aussi chuté vers un seuil encourageant, en cette semaine caniculaire. En 24 heures, 150 nouveaux cas et 4 décès ont été répertoriés par la Belle Province, ce qui porte le total à 372 109 personnes infectées et 11 156 morts depuis le début de la pandémie.

Il s’agit du plus petit nombre d’infections journalières au Québec depuis le début septembre et d’un troisième bilan de suite sous les 200 infections dans la province.

Quant à sa campagne de vaccination, le Québec a, depuis le début de cette dernière, administré un total de 6 220 734 doses de vaccins, en incluant les premières et deuxièmes doses. En tout, 75 % des 12 ans et plus ont reçu une première dose, tandis que 8 % des Québécois sont complètement vaccinés.

Fort de ces données encourageantes, Québec poursuivra son plan de déconfinement en ramenant toutes les régions toujours au stade orange en zone jaune dès lundi prochain, a confirmé le gouvernement de François Legault.

De son côté, l’Ontario a rapporté mardi 469 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, marquant ainsi une première apparition sous la barre des 500 cas en huit mois. Dix-huit nouveaux décès ont aussi été annoncés par les autorités de la province.

Dans les maritimes, la tendance des derniers jours est plutôt stable avec qu’un seul nouveau cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick et deux à l’Île-du-Prince-Édouard. La Nouvelle-Écosse de son côté a rapporté 14 nouveaux cas d’infection à la maladie à coronavirus.

La situation au Canada

Ontario: 537 076(8887 décès)

Québec: 372 109 cas (11 152 décès)

Alberta: 229 319 cas (2248 décès)

Colombie-Britannique: 145 530 cas (1722 décès)

Manitoba: 52 919 cas (1077 décès)

Saskatchewan: 47 427 cas (549 décès)

Nouvelle-Écosse: 5680 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2266 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1354 cas (6 décès)

Nunavut: 649 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 87 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 394 763 cas (25 783 décès)

