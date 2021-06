Des produits Benny & Co. dans les épiceries IGA

La bataille des rôtisseries se transporte dans les supermarchés. La chaîne Benny & Co. débarque avec ses produits dans les épiceries IGA du Québec.

Il s’agit d’une première incursion chez un géant de l’alimentation pour la compagnie québécoise. Une nouvelle division a été mise sur pied et le nombre de produits offerts est appelé à grossir, au fil du temps.

Depuis quelques jours, Benny & Co. vend dans 296 IGA sa sauce BBQ et quatre produits surgelés de poulet, soit la croquette, l’aile, le filet et le filet végétarien. La direction travaillait sur ce projet depuis environ quatre ans.

« La pandémie a entraîné un délai, mais cela a confirmé notre idée et notre choix stratégique d’aller en épicerie. Les ventes ont augmenté de façon substantielle dans les supermarchés [depuis mars 2020] », indique au Journal Nicolas Filiatrault, vice-président aux finances et à l’administration.

« À court ou moyen terme, les consommateurs vont voir apparaître d’autres produits. Notre but est d’étendre notre offre », promet-il, précisant que la chaîne mise sur des aliments provenant du Québec et fabriqués ici.

Extérieur de la province

D’ici deux ou trois ans, selon le plan de développement, l’entreprise espère commercialiser ses produits dans des épiceries à l’extérieur du Québec. Actuellement, l’enseigne a signé une exclusivité avec IGA.

« L’étape un est le Québec et l’étape deux est l’extérieur du Québec. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi un partenaire fort au niveau pancanadien », explique M. Filiatrault.

La direction n’écarte pas la possibilité de faire affaire avec d’autres chaînes de supermarchés pour appuyer son expansion ces prochaines années.

La sauce BBQ Benny & Co. est fabriquée par Produits alimentaires Berthelet, à Boisbriand, et les produits surgelés par Volaille Novo, à Varennes.

Depuis plusieurs années, les rôtisseries St-Hubert commercialisent aussi différents produits de poulet dans les supermarchés, tout comme, notamment, la chaîne La Cage – Brasserie sportive.

