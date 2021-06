Famille musulmane décimée: Trudeau dénonce l’attaque «terroriste» de London

Après un moment de silence à la Chambre des communes, Justin Trudeau a pris la parole pour dénoncer l’attaque «terroriste» et «motivée par la haine» de London, dans lequel quatre membres d’une famille musulmane ont été tués.

• À lire aussi: Attentat antimusulman à London: quatre morts et un enfant blessé

«Ce n’est malheureusement pas un cas isolé», a déclaré le premier ministre, en prenant pour exemple la tuerie de la mosquée de Québec, l’attaque au couteau devant une mosquée de Toronto et les attaques contre les musulmanes noires à Edmonton.

Ce nouvel incident s’est produit dimanche dernier, alors que la petite famille faisait une promenade de soirée, lorsque l’assaillant en véhicule a foncé en leur direction à toute vitesse. Seul un membre de la famille, un enfant de 9 ans, a survécu. Il se trouve actuellement à l’hôpital.

AFP

C’est au lendemain de l’attaque que le chef de la police a affirmé que l’attaque pouvait être «planifiée, préméditée et motivée par la haine».

«On ne doit pas s’habituer à cette violence. On ne doit pas se laisser désensibiliser. On ne peut pas accepter que ça devienne normal. Chaque fois qu’on est témoin de cette haine, on doit la dénoncer», a poursuivi Trudeau.

AFP

Vigile à la mosquée de London, l’islamophobie condamnée de toute part

Agence QMI

Une vaste vigile, à laquelle participera notamment le premier ministre Justin Trudeau, se tiendra mardi soir à la London Muslim Mosque pour commémorer la mémoire de la famille décimée dans un attentat antimusulman dimanche.

Les gestionnaires de la mosquée ont invité la population à participer à la vigile à partir de 19 h. Les participants sont invités à respecter les règles sanitaires, tandis que la cérémonie sera aussi retransmise sur les réseaux sociaux.

AFP

Les citoyens sont aussi invités à ajouter un ruban vert sur leur photo de profil, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer l’islamophobie.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a qualifié l’attaque au camion-bélier «d’acte terroriste» mardi matin, sera présent parmi les dignitaires attendus sur place.

Islamophobie

En parallèle, la mosquée a réclamé, dans son invitation, que soit organisé rapidement un «sommet national d’action contre l’islamophobie» auquel participeraient des dirigeants municipaux, provinciaux et fédéraux afin de prendre des mesures contre «l’islamophobie systémique».

«Ces actions sont nécessaires pour s’assurer que personne d’autre ne vive ce que la famille de London a souffert», a-t-on expliqué.

AFP

Dimanche soir, un homme de London âgé de 20 ans, Nathaniel Veltman, aurait foncé directement sur une famille de cinq au volant d’une camionnette, tuant quatre membres de la famille et blessant grièvement une cinquième personne, un petit garçon de 9 ans.

L’homme, qui s’est dénoncé peu après à la police, fait face à des accusations de meurtre prémédité et aurait été motivé par sa haine des musulmans, a indiqué la police de London.

Écoutez la chronique politique d’Emmanuelle Latraverse sur QUB radio:

Une communauté en deuil

«C’était la famille la plus aimante et compatissante qui soit et elle vous accueillait toujours avec le sourire», a confié à Global News Sana Yasir, une amie de la famille qui a partagé un communiqué des survivants en leur nom.

AFP

«Nous devons comprendre que la destruction d’une famille de façon aussi brutale et horrible est une chose à laquelle nous devons nous opposer. Nous devons nous tenir face à la haine et à l’islamophobie», ont déclaré par communiqué le frère et la belle-sœur du père de famille tué, Salman Azfaal.