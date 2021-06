Le Canadien en séries : un autre petit bout d’histoire

Le Canadien de Montréal donne tout un spectacle sur la glace par les temps qui courent, et font aimer encore plus leur travail à Félix Séguin et Patrick Lalime. Le descripteur et l’analyste de TVA Sports partagent la frénésie qui les habite au lendemain de la victoire décisive du Tricolore de lundi.

Les affrontements de nos Glorieux en séries éliminatoires constituent certes l’un des grands événements télé du printemps. Lundi, une moyenne de 1 209 000 téléspectateurs ont assisté au gain de l’équipe montréalaise sur les Jets de Winnipeg en prolongation, à TVA Sports. La veille, dimanche, la bande à Dominique Ducharme ne faisait qu’une bouchée du gala Québec Cinéma, nos dieux du hockey l’ayant emporté par la marque de 1 161 000 amateurs, contre 451 000 pour «La déesse des mouches à feu» et sa flopée de récompenses à ICI Télé.

«Émotion», «incroyable», «beaux moments», «exaltant» : Félix Séguin et Patrick Lalime ne manquent pas de superlatifs pour décrire l’ambiance qui règne chez les partisans, et même chez les non-initiés, en cette période faste, quand on les rejoint via Teams, mardi matin, pour un bilan des deux premières rondes des séries bouclées par le CH.

PHOTO COURTOISIE/ TVA SPORTS

«C’est un peu notre coupe Stanley, à nous aussi», avoue Patrick Lalime, pendant qu’à ses côtés, son collègue opine en affirmant que journalistes et commentateurs se laissent eux aussi transporter par la fièvre bleu-blanc-rouge.

Le duo s’accorde pour conclure qu’il décrit actuellement ses plus belles séries éliminatoires en carrière dans les médias, 20 ans pour Séguin et 10 ans pour Lalime, lui-même ex-joueur.

Pour les jeunes

L’enthousiasme du tandem est contagieux. Il faut dire qu’en atteignant la demi-finale, le fameux «carré d’as», des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014 – et pour la troisième fois en 28 ans –, le Canadien écrit un autre petit bout de son histoire, et forgera de précieux souvenirs à quelques générations d’adeptes, croient nos deux observateurs.

«Les réseaux de télé et les amateurs n’avaient pas été tellement gâtés depuis 2015 (où le Canadien avait survécu au premier tour des séries, NDLR), avance Félix Séguin. Donc, ce qui se passe présentement, c’est magique, notamment pour les plus jeunes, qui n’avaient pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, dans les dernières années. Patrick et moi, on a des souvenirs des coupes Stanley de 1986 et de 1993, on se souvient de ce qui se passait avec Patrick Roy et les autres. Dans 10 ou 15 ans, ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui vont raconter les arrêts de Price contre les Maple Leafs. Ils acquièrent un certain bagage d’expérience.»

PHOTO COURTOISIE/ TVA SPORTS

Patrick Lalime, lui, se dit émerveillé de la foule en liesse qui longeait le Centre Bell au sortir de l’amphithéâtre, lundi soir, et vante l’unification et la fierté engendrées par l’œuvre des «Habs».

Le droit de rêver

Séguin et Lalime pourraient eux-mêmes voir leurs noms inscrits dans les livres, au même titre que de prestigieux communicateurs à la René Lecavalier, Claude Quenneville, Richard Garneau et compagnie, si le Canadien devait soulever l’espéré gigantesque trophée dans quelques semaines. Tous deux gardent la tête froide, mais savourent leur chance.

«On nous a transmis le flambeau, et c’est à nous de transmettre cette passion», estime Félix Séguin.

«C’est un privilège de succéder à ces pionniers passés avant nous, ajoute Patrick Lalime. Ils ont mis la table. Ce sont des moments qui restent marqués dans l’histoire. Le "...et compteee!" de Félix après le but de Toffoli lundi, va résonner pendant plusieurs années dans l’histoire du Canadien! On est chanceux de faire ce métier.»

Ceci dit, est-ce une utopie de prédire la coupe au CH cette année? Et pourquoi s’empêcher de rêver, rétorquent nos interlocuteurs.

«Le Canadien affrontera l’une des deux meilleures équipes de la ligue (l’Avalanche du Colorado ou les Golden Knights de Vegas, NDLR) dans la prochaine série, note Patrick Lalime. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par l’adversaire. J’ai l’impression que les Canadiens sont confiants dans leur système de jeu, et par la suite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le Canadien a tout : une équipe diversifiée, un bon gardien, de bons défenseurs. Ça ne sera pas facile, mais je pense qu’il a une chance.»

«Laissons-nous transporter par cette magie et cette émotion, renchérit Félix Séguin. Arrêtons de penser à toutes sortes de choses, et suivons le Canadien. Pourquoi ne pas l’encourager et espérer? Au Québec, les gens sont durs envers l’équipe, mais dès qu’il y a un petit pourcentage de gagner la coupe Stanley, tout le monde est derrière elle. Espérons juste que le Canadien continuera de nous surprendre.»

Les matchs du Canadien de Montréal en séries éliminatoires sont diffusés à TVA Sports.