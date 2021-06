Les prix de l’immobilier continuent à s’envoler

Les prix de l’immobilier ont continué à grimper au Québec en mai, sans accalmie, démontre un rapport de la firme JLR solutions foncières dévoilé mardi.

Selon l’étude, le prix médian – le montant séparant la moitié des propriétés les moins chères de la moitié des propriétés les plus chères – des maisons unifamiliales a atteint 317 000$ en mai 2021, soit un bond de 20% en à peine un an.

Le prix médian des condos (315 000$, +24%) et celui des blocs de deux à cinq logements (398 500$, +14,5%) ont aussi suivi la même tendance.

Évidemment, il existe de très grandes disparités régionales pour les prix des propriétés.

Sans surprise, c’est à Montréal que l’on retrouve les propriétés les plus coûteuses, avec un prix médian qui atteignait 670 000$ pour les maisons unifamiliales en mai 2021, soit un bond de 28% par rapport aux prix de mai 2020.

Les condos (397$, +24%) et les blocs de deux à cinq logements (631 500$, +12%) prennent aussi de la valeur en continu, au grand dam des acheteurs.

C’est toutefois dans les régions de l’Outaouais et de Laval que le prix médian des maisons unifamiliales a grimpé le plus rapidement, avec des gains de 34% en un an pour atteindre 490 000$ sur l’île Jésus et 348 800$ le long de la frontière avec l’Ontario.