Les vidéos Shorts sur YouTube débarquent au Canada

Shorts est une nouvelle plateforme vidéo de courte durée pour les créateurs et les artistes qui souhaitent tourner des clips courts et accrocheurs en utilisant uniquement leur téléphone portable.

Ces courtes vidéos connaissent en engouement planétaire depuis que l’application TikTok s’est répandue sur tous les continents. Le groupe Facebook avait répliqué en lançant sa section Reels dans Instagram.

Cette fois, autour de Google de lancer sa branche Shorts sur YouTube pour le marché canadien.

Pour le moment, Shorts est uniquement disponible en version d’essai bêta et évoluera au fur et à mesure que les créateurs et les artistes utiliseront la plateforme. YouTube prévoit également introduire plus de fonctionnalités au cours des prochains mois.

Fonctions à essayer sur YouTube Shorts :

Ajouter du texte à des moments spécifiques de votre vidéo;

Utiliser la trame sonore d'autres Shorts pour le remixer dans votre propre création;

Ajouter automatiquement des légendes aux Shorts;

Enregistrer jusqu'à 60 secondes avec la caméra Shorts;

Ajouter des clips depuis la galerie de votre téléphone pour compléter vos enregistrements réalisés avec la caméra Shorts;

Ajouter des filtres de base pour corriger la couleur de vos courts métrages, avec d'autres effets qui seront éventuellement ajoutés.

YouTube offre également la possibilité d’échantillonner l’audio provenant de vidéos sur YouTube, permettant ainsi de créer ses propres touches de créativité au contenu à diffuser.

Par exemple, si vous entendez un extrait d'une chanson sur Shorts, vous pouvez facilement trouver la chanson complète, regarder le clip ou en savoir plus sur l'artiste - tout cela sur YouTube.

Pour y accéder, les vidéos Shorts sont disponibles sur la page d’accueil de l’application mobile, dont la version bêta a démarré hier (7 juin). Celle-ci seront disponibles partout au Canada au cours des deux prochaines semaines.