Montréal: une femme de 69 ans portée disparue

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver une femme d’origine asiatique, âgée de 69 ans, portée disparue depuis lundi.

My Thuyen Phung a été vue pour la dernière fois à la station de métro Saint-Michel vers 14 h, alors qu’elle devait se présenter à un rendez-vous médical, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

#Disparition

Mme My Thuyen Phung, 69 ans, a été vue pour la dernière fois près du métro St-Michel vers 14h00 hier. Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité. Merci de partager ^RM pic.twitter.com/TL3rXFTVuc — Police Montréal (@SPVM) June 8, 2021

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour la santé et la sécurité de la sexagénaire qui serait confuse et désorientée. Elle pourrait voyager en transport en commun.

Mme Phung s’exprime uniquement en anglais et en cantonais. Elle mesure 1,50 m, pèse 45 kg et a les cheveux et les yeux noirs, selon la description de la police.

Quiconque a de l'information à communiquer concernant cette disparition peut contacter le 911 ou le faire de façon anonyme avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.