Organiser un bal en juillet amène son lot de défis

Les comités organisateurs et les entreprises privées auront plusieurs défis importants pour mettre en place un bal des finissants extérieur en juillet.

Habituellement, les comités organisateurs, formés d’élèves et de professeurs, travaillent pendant des mois pour ce jour J attendu par des centaines d’élèves dans leurs écoles.

Ils doivent penser à récolter l’argent des billets, mais aussi à choisir la thématique de la soirée.

«C’est plus complexe pour les écoles où c’est des comités qui aiment choisir les couleurs des décorations, l’habillage des tables, le concept de la soirée et de l’éclairage», a mentionné sur les ondes de LCN Nathalie Francoeur, présidente de SYNC Productions.

Cette année, les comités devront réaliser tout ça en quelques semaines en tenant compte de nouvelles conditions de sécurité.

Un défi aussi important pour les entreprises

Les comités des écoles engagent des entreprises pour préparer la salle et la scène. Cette année, ces entreprises devront réussir à réaliser les idées du comité sous un chapiteau à l’extérieur. Par contre, le secteur de l’événementiel subit les effets de la pénurie de main-d’œuvre qui frappe au Québec.

«Nous sommes une firme d’abord audiovisuelle et on fait énormément d'événements virtuels, donc c’est sûr qu’en ce moment, notre équipe et nos pigistes sont affectés à ces projets-là», a souligné la présidente de SYNC Productions.

Dans les années antérieures, cette entreprise organisait en moyenne une trentaine de bals en deux semaines à la fin du mois de juin.

Cette année, ce défi risque d’être plus difficile avec les nombreux postes qui sont à combler.

«Maintenant, organiser des bals des finissants extérieurs, ça va demander une autre logistique parce qu’on risque d’avoir une pénurie au niveau des pigistes», a expliqué Nathalie Francoeur.

La présidente a mentionné qu’elle cherche présentement plusieurs nouveaux employés comme des spécialistes en sonorisation, des éclairagistes, des techniciens de scène, etc.