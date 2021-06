Pour me mettre à bout de nerfs

Je vous soumets que je trouve très difficile, pour ne pas dire quasi insupportable, que mes voisins barrent leurs portières de voiture en actionnant toujours deux fois leur manette à distance. Pendant qu’eux-mêmes doivent détester ça aussi puisqu’ils prennent bien garde de faire quelques pas avant d’actionner le deuxième click sur leur manette, comme ça, ils entendent moins le bruit strident qu’elle produit.

Ils font pareil d’ailleurs dans les stationnements publics. J’en ai même vu certains prendre plaisir à faire sursauter les gens qui circulent proche de leur véhicule, parce qu’ils ne s’attendaient pas à entendre ce genre de bruit sans personne autour. Qu’y a-t-il de chic dans ça voulez-vous bien me le dire ?

Ça énerve les personnes âgées et ça réveille les petits qui dormaient dans leur carrosse. Tout ça pour ouvrir ou fermer leursportes de char. On peut être encore pour attirer l’attention des gens sur le super bolide qu’ils conduisent. Comment faire appel à l’intelligence des gens pour rendre le quotidien de tout le monde plus agréable, sinon en les incitant à faire attention de réduire au minimum le recours à cette affreuse manie qu’ils ont depuis quelques années. J’espère que mon message sera entendu !

Anonyme

Je me suis permis de faire une rapide vérification auprès de mon entourage tellement je trouvais votre commentaire un tantinet exagéré, et que j’aurais eu tendance à mettre spontanément votre exaspération sur le compte de la foutue pandémie qui a le dos bien large par les temps qui courent. Mais il appert que vous n’êtes pas la seule à être ennuyée par ce bruit strident. Espérons que les habitués du double click se feront violence et se contenteront d’un seul.