Un avionneur canadien ajoute deux nouveaux appareils et dix nouveaux emplois

Le transporteur aérien commercial Panorama Aviation ajoute deux nouveaux appareils de type Beech B1900D à sa collection et crée du même coup une dizaine de nouveaux emplois au Québec.

L’avionneur québécois en a fait l’annonce mardi.

L’ajout des nouveaux aéronefs devrait permettre au transporteur de mieux répondre à la demande actuelle du marché, de mieux desservir les régions éloignées et d’avoir la capacité d’atterrir sur des pistes en gravier.

Munis d’une porte-cargo et d’une grande polyvalence, les Beech B1900D s’apparentent aux six autres appareils en activité au sein de la flotte de Panorama Aviation, les Pilatus PC-12.

«Nous sommes très heureux d’annoncer l’achat de deux appareils supplémentaires qui viendront bonifier l’offre de service de Panorama Aviation au Québec, en Ontario et au Nunavut. La dernière année a démontré le grand besoin d’améliorer les services de transport aérien en région et nous comptons poursuivre nos efforts de développement afin d’offrir les services les plus complets à notre clientèle», a commenté Jimmy Emond, Président de Panorama Aviation.

Panorama Aviation a obtenu dernièrement un contrat de six mois par le gouvernement du Nunavut afin de transporter jusqu’à 16 passagers par semaine, par le biais de vols directs entre Sanikiluaq et Iqaluit, à la suite d’un appel d’offres. Il s’agit de la première liaison directe entre la communauté la plus au sud du Nunavut et sa capitale. Avant que cette liaison soit offerte, les voyageurs devaient faire escale à Winnipeg.

Cette nouvelle liaison doit faciliter l’accès aux soins de santé de la population de Sanikiluaq, qui pourra se rendre à Iqaluit pour des traitements ou des rendez-vous médicaux et va accélérer le temps de transport entre les destinations.

Les deux Beechcraft 1900D vont aussi permettre à Panorama Aviation de desservir plusieurs destinations avec un seul appareil, comme les villes de Toronto, Saint-Hubert, Québec, Alma, Sept-Îles, La Romaine et Iqaluit.

Dans les deux prochaines années, Panorama Aviation prévoit transporter 6500 passagers supplémentaires et plus de 750 tonnes de marchandises.