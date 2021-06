Une mère éplorée veut retrouver le meurtrier de son fils

C’est la voix brisée par l’émotion que Sandra Valentin, une mère qui a perdu son fils tué par arme à feu il y a un an, a accepté de raconter l’enfer qu’elle a vécu alors que le meurtrier n’a toujours pas été arrêté.

«C’est extrêmement horrible, très horrible pour moi, mon cœur est brisé, déchiré, je vis avec cette peine tous les jours», a confié Sandra Valentin à TVA Nouvelles.

Celle qui a perdu son fils dans la foulée des actes violents qui affligent la métropole depuis plusieurs mois souhaite que les auteurs du crime soient retrouvés.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Son fils, O’Nell-Cius Williams, 23 ans, a été abattu dans le secteur du boulevard Gouin Ouest et des rues de Boulogne et Dauville, dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, il y a un an presque jour pour jour.

Elle demande l’aide du public pour retracer les auteurs du crime, possiblement une erreur sur la personne.

«C’est décourageant pour moi en tant que mère parce que ça fait presque un an. J’invite la population qui a des informations à les fournir à la police. Il faut dénoncer ces gens-là qui sont malhonnêtes, sans scrupule et qui n’ont pas de cœur. Mon fils avait trois emplois parce qu’il voulait acheter un condominium cette année, mais ils ont gâché sa vie, ils lui ont enlevé sa carrière, ils ont tout pris», a déploré Mme Valentin qui affirme que son fils n’avait rien à voir dans cette affaire.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«L’enquêteur rapporte depuis le premier jour qu’il y a eu erreur sur la personne; ce n’est pas mon fils qu’on voulait, mais celui qui se trouvait à ses côtés dans l’auto. Mais ils n’ont pas encore retrouvé la personne qui a fait ça. Un individu a été arrêté, mais ils l’ont relâché, faute de preuves», a raconté avec consternation la mère de famille.

Mme Valentin est bouleversée par les événements violents qui font la manchette au quotidien à Montréal. «Ça vient me chercher. Je réclame la justice pour mon fils et je demande aux gens de dénoncer cette violence, car on ne sait pas où tout ça va mener, c’est sans fin.»

Son fils a été atteint au haut du corps. Le passager de la voiture n’a pas été blessé lors des événements qui se sont produits en plein jour.