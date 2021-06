LAPORTE, Raymond



À Ste-Agathe-des-Monts, le samedi 29 mai 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Raymond Laporte, époux de Madame Yvette Veilleux, fils de feu Aimante Leblanc et de feu Roger Laporte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants François (Nathalie) et Isabelle, ses petits-enfants Charlie et Roxanne, sa soeur Jeannine, ses belles-soeurs Denise (Chantal), Lucille (Pierre) et Francine (Guy), son meilleur ami André Lafleur, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles se dérouleront dans la plus stricte intimité et sur invitation par la famille.Nous appliquons rigoureusement toutes les mesures sanitaires et le port du couvre-visage ainsi que le registre des visiteurs sont obligatoires.La, à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.