LÉGER, Richard



À Saint-Colomban, le 2 juin est décédé Richard surnommé affectueusement Ricky. Entouré d'amour, il est demeuré jusqu'aux derniers instants lucide, drôle et généreux.Il rejoint nos parents Roland et Madeleine, notre soeur Michèle et nos frères Robert et Yvan.La présence de ses soeurs Lorraine, Louise (Benoit), Dominique et Caroline, sa nièce Stéphanie, son amie Nathalie (François) et l'aide du CLSC St-Jérôme, ont permis à Richard, de vivre ses derniers jours chez lui comme souhaité."Uncle Ricky" laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : François, Stéphanie (Danny), Bruno, Rachèle, Léa (Jocelyn), Catherine, Simon (Noémie), Laurence (Julien), Samuel et Félix (neveux de coeur), ses petits-neveux et petites-nièces Mathieu, Philippe, Jérémy, Gabrielle, Caleb, Adèle, Abygaël, Alexis, ainsi que plusieurs amis/es et tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer.Richard, grand voyageur, s'intéressait à tous les événements sociaux-politiques de la planète. Dessinateur industriel et maquettiste de métier, il a oeuvré plusieurs années à l'électrification de villages en Arabie Saoudite. Amoureux de la nature il a planté des centaines d'arbres sur son terrain à Saint-Colomban. On se rappellera de ses épluchettes mémorables et de tous les heureux événements fêtés ensemble.Richard / Ricky, tu demeureras, à jamais dans nos coeurs. On t'aime !Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.