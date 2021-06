MARCHAND, Claudette



À Montréal, le dimanche 30 mai 2021 est décédée, à l'âge de 78 ans, Claudette Marchand.Elle laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Finn, ses enfants Debbie (Mario), Steven (Linda) et Nancy (Isabelle), ses petits-enfants Alexandre (Catherine), Roxanne, Ariane (Julien) et Flavie (Bobby) et ses amours Mathys, Mila et Jackob.Elle laisse également son frère Yves, sa soeur Louise et de nombreux autres parents et amis.Nous tenons à remercier Suzie, Véronique, Julie, Valérie, Nathalie et tout le personnel du centre La Marée pour les excellents soins reçus.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, le nombre limité de visiteurs au salon et le respect des mesures sanitaires actuelles obligatoires, la famille se réunira donc en privé.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.